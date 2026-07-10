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El País Paula Paula: ¿Qué pasa?

Sabores intensos

J.H. Romei
10/07/2026, 03:30
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Pablo Rivara

Desde hace aproximadamente un año, Mint es el restobar donde degustar especialidades de la India en La Muy Fiel. A cargo del proyecto familiar está Aman Bodh, quien llegó a Uruguay hace tres años, y orienta a los comensales no familiarizados con el variado recetario de su país. La carta incluye entradas como samosas, empanadas crujientes rellenas de papa y verduras y aloo mint tikki, croquetas especiadas. Entre los principales, hay preparaciones con pollo y cordero como el famoso chicken masala, y también platos vegetarianos. Además, panes y postres que reflejan todas las regiones de la India. La carta incluye tragos de autor y cafetería ya que el restaurante abre prácticamente todo el día. De martes a domingo, de 12:00 a las 24:00 horas. Constituyente 2046. Instagram/@mint.restobar

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