Pequeños elegantes

Cuando hay que elegir obsequios para niños, bebés y recién nacidos, Tot & Posh tiene la palabra. Es que la firma de Francisco y Manuel Iglesias se especializó en prendas para pequeños de 0 a 7 años, y en accesorios, que se caracterizan por su suavidad, seguridad y versatilidad. La firma debutó en 2024, y desde entonces no para de crecer y ofrecer novedades, como sus prácticas cajas de regalos para baby showers. Con una filosofía que ubica al niño en el centro de su apuesta, la iniciativa trabaja y cuida cada detalle, sacando el máximo partido del bambú, una fibra inteligente y termorreguladora, que ofrece incontables beneficios. El objetivo de los emprendedores es claro: acompañar a las familias durante los primeros años de vida de sus hijos, con productos funcionales que generen un impacto positivo. Sus telas están certificadas OEKO-TEX Standard 100, y esa exigencia se extiende a todos los productos: desde los porta chupetes y los muñequitos de crochet, hasta el packaging.

totandposh.com. Instagram/@totandposh