Objetos protagonistas

Del 20 al 22 de agosto, y por primera vez en Uruguay, 34 estudios de diseño nacional se unen en el Mall Via Disegno para mostrar el potencial creativo que puede transformar hábitats, empresas, y la forma en que vivimos. La Muestra Objeto Creado (MOC), es una iniciativa de Newton+, dirigida por Carina Martínez y Gabriela Pallares, que promete ser la mayor plataforma dedicada al diseño de producto desarrollada hasta hoy. Cabe resaltar que con una reputación silenciosa, productos nacionales han llegado a distintos usuarios y eventos dentro y fuera del país. Estudios locales obtienen premios internacionales y colaboran con marcas globales, mientras una nueva generación de creadores comienza a ganar espacio. Así las cosas, Objeto Creado busca acercar el diseño uruguayo al público y al mundo empresarial, mostrando cómo el diseño puede convertirse en una herramienta concreta de innovación, diferenciación y desarrollo de productos; porque cuando una empresa incorpora diseño, incorpora diferenciación.

La cita es de 14:00 a 19:00 horas. Instagram/@objetocreado.uy

