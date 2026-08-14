Five o’clock

El Encuentro de Té, organizado por la sommelier Mónica Devoto cumple su 13ª edición y lo celebra proponiendo una tarde de inspiración, aprendizaje y encuentro. Este año, el evento reúne a más de 40 empresas dedicadas a la cultura de la milenaria bebida y sus afines, como gastronomía, accesorios, vajilla, mantelería y más, que vuelven a los salones del Hotel Cottage de Carrasco. Con un programa súper nutrido para los visitantes, la idea es ofrecer una verdadera experiencia inmersiva, con catas, degustaciones, lanzamiento de productos y por supuesto, de nuevos sabores y aromas, que podrán disfrutarse en espacios especialmente diseñados para tal fin. Con entrada libre, el encuentro está pautado para el sábado 5 de setiembre, de 15:00 a 20:00 horas.

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