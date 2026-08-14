Esquina espirituosa

Vinos del Mundo llegó a Punta Carretas. En efecto, la firma que nació con el objetivo de ofrecer una experiencia cercana y especializada a quienes disfrutan descubrir vinos y destilados de distintas partes del globo, instaló su cuidada selección de etiquetas, asesoramiento personalizado y el servicio Wine & Go, en un coqueto local en la esquina de Coronel Mora y Solano García. El desembarco responde al perfil de la zona, que con el tiempo desarrolló una fuerte identidad gastronómica y comercial, donde el vino forma parte de las experiencias de encuentro y disfrute. Además de contar con un importante acervo de bodegas, tentar con novedades, y productos relacionados con el mundo de Baco, la firma promete una agenda de actividades, como degustaciones, catas temáticas, presentaciones de bodegas y eventos especiales abiertos al público, así que a estar atentos a esta esquina que se las trae. Abre los lunes de 10:00 a 19:00 horas; de martes a viernes hasta las 20:00, y los sábados a partir de las 11:00 horas.

Coronel Mora 402. Instagram/@vinosdelmundo_uy