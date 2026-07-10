En diálogo

En Atelier conviven la sensibilidad, el oficio y la búsqueda de la belleza. Aquí, el arte y el diseño dialogan a través de Galería Latina y Loria Studio, que transforma la nobleza del cuero en carteras y accesorios pensados para acompañar el día a día con identidad y calidad. La galería, además de exhibir obras de plásticos uruguayos, acerca el arte a elementos de la vida cotidiana como pañuelos y libretas que reproducen obras. Ambas propuestas valoran la excelencia y buscan demostrar que el arte y el diseño pueden convivir y enriquecerse mutuamente. Con el Día del Padre a la vuelta de la esquina, vale tener en cuenta las sugerencias de Galería Latina, cuyas piezas con carácter, prometen regalos diferentes. Abre de lunes a viernes de 12:00 a 19:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 15:00 horas. Rostand 1554 Bis. Instagram/@atelier.rostand