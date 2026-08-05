Sofisticado minimalismo

Los nichos de baño son la solución perfecta de Rozen para combinar diseño y funcionalidad en un mismo espacio. Integrados en la pared, permiten organizar productos de uso diario sin ocupar lugar extra, manteniendo una estética limpia y ordenada. Ideales para duchas, bañeras y áreas de lavado, aportan practicidad y un detalle arquitectónico que eleva el interiorismo del ambiente. Disponibles en distintos tamaños, materiales y terminaciones (Gun Metal, Brushed Brass, Black Matt y White Matt), se adaptan a todos los estilos arquitectónicos para lograr un baño moderno, eficiente y visualmente armonioso. Se consiguen en Avenida Italia 3105. www.rozen.com.uy