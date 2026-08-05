Más formas de habitar

Los espacios ya no cumplen un único rol. Hoy, una misma persona puede necesitar una oficina o estudio, un dormitorio extra, un consultorio, o un refugio donde desconectar. El desafío no es construir más, sino crear ambientes capaces de evolucionar con quienes los habitan. Con esa idea en mente, Tiny House Uruguay desarrolla módulos utilitarios versátiles y de rápida instalación, fabricados con materiales de alta calidad. Con un diseño limpio y atemporal, los modelos que abarcan desde 6 a 40 metros cuadrados, se ofrecen con distintas configuraciones de equipamiento y nivel de personalización, permitiendo adaptar la distribución, las aberturas y las terminaciones a cada proyecto. Instagram/@tinyhouseuruguay Cel.: 099 521 041.