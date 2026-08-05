Ambientación sostenible

La arquitectura exterior contemporánea exige soluciones que armonicen estética, funcionalidad y un profundo respeto ambiental, y Practideck es la prueba. Este deck de madera es ideal para generar entornos cálidos y disfrutables en espacios exteriores, desde balcones y patios hasta contornos de piscinas, e incluso hace transitables terrazas y azoteas antes desaprovechadas. Mediante un sencillo sistema de ensamble, el piso se coloca sobre la superficie preexistente, sin necesidad de adhesivos ni elementos de fijación, así como tampoco de mano de obra especializada. Reconocido con el premio Uruguay Circular por la incorporación de madera natural de segundo uso y plástico reciclado postindustria y postconsumo, el producto nacional de vanguardia asegura además un muy fácil mantenimiento. Instagram/@pisos.modularflex Cel.: 097 411 412.