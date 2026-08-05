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El País Paula Paula Casa

Fina estampa

La edición 2026 de Casa Decor se celebró en un palacio del Barrio de las Letras, en Madrid. Más allá de la muestra de interiorismo, el edificio permite descubrir cómo vivía la alta sociedad a finales del siglo XIX. Pasen y vean.

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Revista Paula
05/08/2026, 17:28
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Nacho Uribesalazar.
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La elección de la sede forma parte del proyecto curatorial, siempre entre edificios históricos que se presten a dialogar con diseños y materiales de hoy. Este año se decantaron por la residencia del marqués de los Vélez y conde de Niebla, en la calle San Agustín 11, esquina Cervantes. Construida entre 1892 y 1895 conserva su monumental entrada con vestíbulo e importante escalera de mármol blanco, con columnas y molduras. Sus actuales propietarios del grupo hotelero Sircle Collection, y Take Point Real Estate, inaugurarán allí mismo el hotel Sir Agustín.
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A través de la escalera se accede a la planta noble, que está iluminada por un gran lucernario y una vidriera de la casa Maumejean con el escudo familiar, y una sucesión de columnas de estilo corintio. Allí se encontraban los salones y dormitorios de la familia, mientras que las plantas superiores estaban reservadas para el servicio.
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En 1926, la residencia aristocrática se convirtió en convento y escuela. La reforma, proyectada por Joaquín Sainz de los Terreros, respetó la estructura, pero incorporó nuevos espacios y una decoración de estilo plateresco, medieval y mozárabe. Los talleres Granda, expertos en arte litúrgico español del siglo XX, estuvieron a cargo de las intervenciones.
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En 1941, el edificio siguió funcionando como colegio, por tanto se amplió con una cuarta planta que respetó el estilo clásico original. Tras varias reformas —la última en 2009—, el inmueble se modernizó y alcanzó su superficie actual de 3.500 metros cuadrados.
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Ubicado a pasos del Parque de El Retiro, el Museo del Prado y el centro de la ciudad, el futuro hotel Sir Agustín contribuirá con su aporte a darle vida al lugar. El proyecto cuenta con 33 habitaciones, un restaurante y The Cover, un club privado de la propia empresa. En las fotos destaca el inconfundible azul del cielo madrileño, tan propio.

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