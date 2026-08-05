Fina estampa

La elección de la sede forma parte del proyecto curatorial, siempre entre edificios históricos que se presten a dialogar con diseños y materiales de hoy. Este año se decantaron por la residencia del marqués de los Vélez y conde de Niebla, en la calle San Agustín 11, esquina Cervantes. Construida entre 1892 y 1895 conserva su monumental entrada con vestíbulo e importante escalera de mármol blanco, con columnas y molduras. Sus actuales propietarios del grupo hotelero Sircle Collection, y Take Point Real Estate, inaugurarán allí mismo el hotel Sir Agustín.