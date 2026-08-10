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Refugio de paz

Concebida como casa de playa, esta residencia familiar diseñada por Carolina Proto para sus padres, responde a un lenguaje distinto al que la profesional desarrolló a lo largo de su carrera. Sin embargo, la construcción brinda testimonio de que valores como la calidez, la simplicidad, y la conexión con la naturaleza, ya guiaban su trabajo.

J.H. Romei
10/08/2026, 17:07
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La residencia nació hace 35 años para disfrutar los veranos de Punta del Este en familia. Por un giro del destino, se convirtió en el hogar de la propia arquitecta brasilera, cuando decidió instalarse en Uruguay. Cada ambiente comenzó a guardar historias de la vida cotidiana, que sumados a obras de arte, muebles de estilo, y objetos decorativos seleccionados a lo largo del tiempo, construyeron la verdadera identidad de esta casa.
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Con un plano integrado en el que los espacios se comunican entre sí, el interiorismo invita al relax y a la conversación. El hilo conductor está en el diálogo fluido entre texturas naturales, cuero, madera y piezas de diseño. Las numerosas ventanas aseguran la abundante iluminación natural, que con todos sus colores según la hora del día, crea diferentes atmósferas.
Pablo Rivara.
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En el comedor preside una gran mesa de madera; en torno a ella, sillas con respaldo esterillado. Una luminaria colgante de cuyos brazos cuelgan mensajes, así como la pared espejada con estantes en los que descansan obras de arte y un aparador que va de pared a pared, completan la composición.
Pablo Rivara.
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El área del bar ocupa un espacio adjunto al comedor y también ofrece apoyo al tránsito desde la cocina. A esta se accede a través de una puerta revestida en madera que se camufla con la pared.
Pablo Rivara.
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El parrillero incluye una barra que cuenta con todo lo necesario para preparar los almuerzos y cenas al aire libre. Además, el juego de comedor, en butacas de rattan para el living exterior, acompañan todas las ocasiones.
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Desde el jardín se puede apreciar claramente el plano abierto y sencillo de la casa, que aunque fue pensada originalmente para la vida de verano, hoy ofrece el confort necesario para disfrutarla todo el año.

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