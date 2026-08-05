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El País Paula Paula Casa

Casa Decor 26

Desde 1992 es la plataforma de diseño, interiorismo e innovación que marca tendencia en España. Este año la exposición reunió a 124 empresas, 47 estudios de arquitectura y 21 artistas entre el 9 de abril y el 24 de mayo, reafirmando así su liderazgo. A continuación, lo más destacado de la 61.ª edición.

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Revista Paula
05/08/2026, 17:17
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Amador Toril.
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Diseño elegante, textiles y luz escenográfica para un espacio que se proyecta como el vestíbulo del futuro hotel Sir Agustín, que estará ubicado en este mismo edificio. La propuesta incorpora elementos ligeros y reversibles, entre los que destaca el mobiliario de Fama, marca española fundada en 1970. El sofá es la pieza más destacada, que dialoga con la actualidad gracias a su ligereza y su fino respaldo. Sus acabados en terciopelo y la pasamanería, en cambio, transportan a otra época.
Lupe Clemente Fotografia.
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El Corte Inglés Home, Decor Studio, y Marta Ureta, compartieron el trabajo en un ambiente definido por el arte, el diseño y la lectura como pasatiempo. De estilo contemporáneo, su puesta se destacó por la selección cuidada tanto de muebles como de complementos; y por integrar un área de office que no solo agregó ese toque de color distinto gracias a su papel tapiz; sino que también propuso una funcionalidad extra.
Nacho Uribesalazar.
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Esta ambientación se concibe como una fusión de arquitectura y música. La experiencia auditiva se ve atravesada por la innovación, el diseño y la sostenibilidad, con revestimientos que aportan textura y potencian la materialización del sonido en el aire. Aquí se destacan piezas como las luminarias de Nagami y la tecnología envolvente, que convierten al salón en un santuario de lujo moderno. El espacio The Listening Bar de AITEX recibió la Primera Mención al Mejor Diseño de Producto Integrado por su Lámina retroiluminada arquitectónica de Paccieri Studio y también fue el tercer espacio más votado por el público.
Lupe Clemente Fotografía.
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Inspirado en los años 70’, este salón es una declaración de estilo y libertad creativa, compuesto por el mobiliario de PH Collection, que logra áreas de descanso e intercambio social, cargadas de texturas suaves y revestimientos en madera y piedra, junto a patrones geométricos que dan dimensión y profundidad al ambiente.
Lupe Clemente Fotografía.
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Este baño, con diferentes texturas dentro de una misma gama cromática, genera un ambiente visualmente rico que evoca la estética de los años 70'. El color terracota que recorre paredes, suelos, techos e incluso el mobiliario, contribuye a esa sensación. El tono se inspira en el mármol Rojo Levante de Cupa Stone, una piedra natural caliza de color rojizo intenso con veteado irregular blanco o crema. El espacio Fuerza Suave de Kaldewei fue distinguido como el Mejor Proyecto de Casa Decor 2026.
Nacho Uribesalazar.
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TARQ Studio y su espacio Dos Latitudes presentaron esta suite concebida para recibir, conversar y celebrar. La propuesta destaca por su capacidad de fusionar el diseño europeo con la riqueza artesanal latinoamericana. Un ejemplo es la mesa principal, elaborada con la técnica del werregue, desarrollada por el pueblo Wounaan en la región colombiana del Chocó. La iniciativa recibió el Premio Extraordinario Ángeles Barbería. En su primera edición, este premio rinde homenaje a una integrante de la producción de Casa Decor que durante 22 años fue un apoyo fundamental para todos aquellos profesionales que se iniciaban en el mundo del interiorismo. Era uruguaya aunque hacía décadas vivía en Madrid.
Jordi Canosa.
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El espacio de Nuet Ceramics fue uno de los más aclamados. La terraza, bautizada como Al desnudo y diseñada por el estudio Mayice, destacó por utilizar únicamente cerámica de gres extrusionado y celosías para construir suelos, bancos y paredes. Ganaron la 2ª Mención al Mejor Proyecto de Casa Decor 2026. Todo fue concebido para ser desmontable, permitiendo trasladar y reutilizar todas las piezas una vez finalizado el evento.
Nacho Uribesalazar.

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