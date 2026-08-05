Casa Decor 26 Desde 1992 es la plataforma de diseño, interiorismo e innovación que marca tendencia en España. Este año la exposición reunió a 124 empresas, 47 estudios de arquitectura y 21 artistas entre el 9 de abril y el 24 de mayo, reafirmando así su liderazgo. A continuación, lo más destacado de la 61.ª edición.