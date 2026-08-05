Casa Decor 26

Diseño elegante, textiles y luz escenográfica para un espacio que se proyecta como el vestíbulo del futuro hotel Sir Agustín, que estará ubicado en este mismo edificio. La propuesta incorpora elementos ligeros y reversibles, entre los que destaca el mobiliario de Fama, marca española fundada en 1970. El sofá es la pieza más destacada, que dialoga con la actualidad gracias a su ligereza y su fino respaldo. Sus acabados en terciopelo y la pasamanería, en cambio, transportan a otra época.
Lupe Clemente Fotografia.