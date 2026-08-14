El pop-up de moda, belleza y joyería inaugura hoy, viernes 14 de agosto, una edición que promete una meticulosa curaduría y una oda a la cultura. En efecto, hasta el domingo 16, The Meeting reunirá una selección de marcas en el inmejorable escenario de Curado, en Ciudad Vieja, para vivir una experiencia de compra diferente, cercana y divertida.

El evento creado por Camila Galfione cumple su segundo año y regresa con charlas, happenings y The Red Cocktail, un encuentro de bienvenida en la galería de arte The Hungry Art, donde se presentará la banda Falsos Impostores. La celebración con degustación de vinos sorprenderá con una mesa artísticamente diseñada en tonos de rojo.

The Meeting nació en 2019 como la manifestación física del universo de The Strawberry Blonde, el blog que reúne los misceláneos intereses de Camila Galfione, escritora uruguaya especializada en moda, belleza, cultura y astrología. Para esta nueva entrega, la emprendedora suma fuerzas con María Pino, productora de eventos de moda y experiencias, luego de trabajar juntas para marcas como Shift y Rapsodia. “Como lo sugiere su nombre, The Meeting es una reunión entre emprendedores que comparten una misma visión de la moda. Esta propueta es entre personas curiosas y personas con ganas de divertirse, descubrir algo nuevo y llevarse, más que una compra, nuevos hallazgos y una vivencia memorable”, explica María Pino.

Las marcas que forman parte de The Meeting fueron invitadas a participar por su identidad definida y sus elevados estándares de calidad. Esta edición incluye etiquetas locales y argentinas, que recorren desde colecciones y cápsulas de indumentaria, accesorios, perfumes artesanales, suplementos nutricionales, plantas y amuletos esotéricos, hasta lanzamientos de maquillaje.

Más que incentivar la compra, The Meeting procura cambiar la forma en la que las personas se acercan a una marca. De ahí que se invite a conocer a los directores creativos detrás de cada proyecto, entender su filosofía, descubrir su proceso y entrar en contacto con una selección reducida de prendas que captura la esencia de la marca.

Percheros livianos que invitan a conocer, nada de cartelería en el espacio, mesas con productos artísticamente diseñados y una agenda pensada para que sea un plan imperdible. “La idea es reunir emprendimientos con un ADN particular en un solo lugar. De este modo, en un mercado saturado, el público pueda conocerlas y establecer una relación a largo plazo. El objetivo es que la gente regrese a casa con nuevos tesoros y al final del día sienta que vivió una jornada inusual, una experiencia divertida, social, inspiradora y enriquecedoara”, agrega Camila Galfione.

Así las cosas, conviene darse una vuelta por Curado y dejarse sorprende. Con acceso gratuito, el horario de hoy va hasta las 19:00 horas, mañana sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 10:30 a 20:00 horas. Cerrito 481. Más información en Instagram/@_the_meeting_.