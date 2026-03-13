Temporada 2026: El CCM Apuesta a la emoción.

Mayo

Solistas de Cámara de Praga Radek Baborák, corno y dirección

Miércoles 6 de mayo, 19:30 horas, Teatro Solís. Fundado en 1961, Solistas de Cámara de Praga es el ensamble de cuerdas más antiguo de la República Checa. Integrado por 16 músicos vinculados a las principales orquestas de aquel país, el repertorio del conjunto combina tradición y refinamiento con piezas que van del Barroco al siglo XX. Bajo la dirección del reconocido cornista y director, Radek Baborák, la orquesta presenta en Montevideo un programa que recorre la elegancia clásica de Mozart y Haydn, entre el que destaca el Concierto para corno n.º 1, la vitalidad de Britten, el lirismo de Sinigaglia y la intensidad dramática de La muerte y la doncella de Schubert en arreglo de Mahler. Una apertura de temporada por todo lo alto.

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe arthurpequin

Orchestre des Champs-Élysées Philippe Herreweghe, dirección

Sábado 30 de mayo, 19:30 horas, Auditorio Nacional del Sodre. El programa previsto incluye a Franz Schubert (Sinfonía n.º 8 en si menor, D. 759 “Inconclusa”) y Ludwig van Beethoven (Sinfonía n.º 7 en la mayor, Op. 92). Fundada en 1991 por Philippe Herreweghe, la Orchestre des Champs-Élysées fue la primera orquesta francesa de proyección internacional en interpretar el gran repertorio clásico y romántico con instrumentos originales. Su misión es redescubrir colores, texturas y equilibrios sonoros desde una lectura histórica y musicalmente vibrante. La “Inconclusa” despliega su clima introspectivo, casi suspendido en el tiempo, mientras que la Séptima de Beethoven irrumpe con energía rítmica e impulso vital. Bajo la dirección de Herreweghe, la interpretación combina transparencia sonora e intensidad. El repertorio de la orquesta se ha ampliado considerablemente a lo largo de los años y hoy en día abarca más de 150 años de música. Este concierto es una oportunidad excepcional para escuchar dos pilares del sinfonismo europeo.

Junio

Sitkovetsky Trio Conversación a tres voces. Jiyang Chen.

Sitkovetsky Trio Conversación a tres voces

Martes 16 de junio, 19:30 horas, Teatro Solís. El Sitkovetsky Trio, formado por Alexander Sitkovetsky (violín), Isang Enders (cello) y Wu Qian (piano), propone un diálogo entre elegancia clásica y pasión romántica: Haydn (Trío n.º 39 Gitano), Schumann (Trío n.º 3, Op. 110) y el monumental Trío Archiduque de Beethoven. Aclamado por su precisión, el conjunto ha dejado huella en Wigmore Hall, Elbphilharmonie y Lincoln Center. Su versión del Archiduque es considerada una referencia contemporánea. Entre sus conciertos destacados de la temporada 2024-2025 se encuentran los que realizaron en la Fundación March en Madrid y el festival Heidelberger Frühling en Alemania, así como presentaciones en Londres, Estambul, Hong Kong y una gira por los Estados Unidos.

Agosto

Alim Beisembayev, piano. Andrew Mason

Alim Beisembayev, piano

Miércoles 5 de agosto, 19:30 horas, Teatro Solís. En un programa que une dos facetas de Schubert, los Seis momentos musicales y la Fantasía Wanderer, con la Sonata en si menor de Liszt, el pianista Alim Beisembayev propone un recorrido íntimo y virtuoso. El joven artista, ganador de la medalla de oro en el Concurso Internacional de Piano de Leeds en el año 2021, es considerado una estrella en ascenso. Su proyección internacional se consolidó tras su aclamada participación en los BBC Proms. En las últimas temporadas, Alim ha estrenado mundialmente el Concierto para piano de Eleanor Alberga con la Royal Liverpool Philharmonic, lo que llevó a The Telegraph a escribir: “no hay ningún pianista menor de 30 años en el mundo al que prefiera escuchar”.

Jakub Józef Orliński, contratenor Il Pomo d’Oro. Giulia Fassina.

Jakub Józef Orliński, contratenor. Il Pomo d’Oro.

Jueves 20 de agosto, 19:30 horas, Teatro Solís. El contratenor polaco, revelación del mundo de la ópera, se presenta junto al prestigioso ensamble Il Pomo d’Oro, especializados en ejecución historicista. Juntos interpretarán el repertorio Beyond, curado por Yannis François, un viaje sonoro con preciosidades inéditas del siglo XVII que resuenan más allá de su propia época como joyas vocales del siglo XVII de Monteverdi, Caccini, Frescobaldi, Kapsberger, Saracini, Netti y Jarzebski. En la temporada anterior, estos artistas actuaron en el Royal Albert Hall de Londres, el Festival de Epidauro de Atenas y el Festival Internacional de Edimburgo.

Setiembre

Sir András Schiff Nadja Sjöström

Sir András Schiff, piano

Jueves 17 de setiembre, 19:30 horas, Teatro Solís. Programa: obras de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert. Un recital del pianista húngaro-británico de enorme refinamiento es siempre una ocasión única. Desde la pandemia Schiff no anuncia sus programas con antelación: decide el repertorio en sala, adaptándolo al instrumento y la acústica. Por eso cada recital es irrepetible. Su talento ha sido distinguido a lo largo de su carrera. Entre los reconocimientos se encuentran su distinción como Knight Bachelor por la reina Isabel II por sus servicios a la música, la Medalla de Oro Mozart de la Fundación Internacional Mozarteum de Salzburgo.

Octubre

Camerata Salzburg & María Dueñas CCM

Camerata Salzburg & María Dueñas

Martes 6 de octubre, 19:30 horas, Teatro Solís. Programa: Mozart (Obertura de Le Nozze di Figaro), Mendelssohn (Concierto para violín en mi menor, Op. 64) y Beethoven (Sinfonía n.º 2). María Dueñas, ganadora de dos premios Gramophone 2025, deslumbra. Según The New York Times es una violinista con “algo que decir, y la habilidad para decirlo brillantemente”.

La Camerata Salzburg, por su parte, es una de las orquestas de cámara más importantes del mundo y es invitada regularmente a actuar en los escenarios más prestigiosos, desde París hasta Pekín. En su ciudad natal, la orquesta de cámara es uno de los conjuntos principales del Festival de Salzburgo y del Festival Mozartwoche, y tiene su propia temporada de abonos en la Gran Sala de la Fundación Mozarteum.

Noviembre

Monteverdi Choir & English Baroque Soloists: Charpentier and Bach in St. Matin in the Fields, London on Tuesday 17 Dec. 2024. Mark Allan/Mark Allan

Monteverdi Choir & English Baroque Soloists. Christophe Rousset, dirección.

Miércoles 4 de noviembre, 19:30 horas, Teatro Solís. Programa: Handel, Theodora, HWV 68. Versión semiescenificada de una de las obras más intensas del repertorio barroco. Pocas agrupaciones combinan prestigio, historia y emoción como este tándem coral-orquestal. El Monteverdi Choir, referente global del repertorio sacro, se une a los English Baroque Soloists, especialistas en instrumentos de época, para ofrecer una versión semiescenificada de Theodora que promete tanto la exactitud musicológica como la intensidad dramática. Al frente, Christophe Rousset imprime a la lectura un pulso teatral y una atención minuciosa al fraseo y la textura: la puesta recupera las arias más conmovedoras como As with rosy steps the morn, With darkness deep, Angels ever bright and fair.