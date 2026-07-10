Puntada a puntada

En 2026, la diseñadora Teresa Helbig (Barcelona, 1963) cumple tres décadas de actividad ininterrumpida, y lo conmemora con una exposición de larga mirada a través de la cual se abre su archivo al público. La cita es en Madrid, como ya adelantamos, en el Museo del Traje, bajo el título Helbig Archive 96-26: 30 años de Teresa Helbig, en celebración a tantos años de celebra años de dedicación y trabajo. Inaugurada el 8 de mayo pasado, permanecerá abierta hasta el próximo 27 de setiembre, con tiempo como para que nadie se la pierda.

La exhibición, con curaduría de la propia diseñadora, junto al apoyo de Juan Gutiérrez, responsable de los fondos de moda contemporánea del museo, reúne más de cincuenta modelos de desfile que demuestran un proceso contínuo de investigación y experimentación con diversas técnicas y materiales. La puesta se completa con una mirada al proceso de creación a través de prototipos en algodón que permiten estudiar volúmenes, estructura y ajustes antes de la confección final. Un método de trabajo que refleja el carácter artesanal de la marca y su compromiso con la excelencia técnica.

La intención es poner en valor el trabajo del atelier de Barcelona, su costura artesanal, la producción consciente y una idea de la moda ligada al slow fashion. Ello se sostiene en acciones concretas, casi un manifiesto, que la creadora y su equipo enumeran a lo largo del recorrido.

En efecto, no falta la info detallada a lo largo del espacio expositivo (también en la web https://teresahelbig.com/), donde es posible acceder a las ideas que justifican esa apuesta por la sostenibilidad del sector, con total claridad. “Primero: ‘no acumulamos stocks. Trabajamos a medida y sobre pedido. Todo el material se reutiliza para nuevas creaciones’. Segundo: ‘conocemos el origen de todos nuestros tejidos, y si no encontramos lo que nos emociona, nosotros lo creamos’. Tercero: ‘diseñamos prendas con una vida muy larga, con un estilo atemporal que huye de tendencias efímeras. Sabemos de primera mano que nuestras piezas se heredan, incluso de abuelas a nietas’. Cuarto, en palabras de la propia Teresa Helbig: ‘apostamos por el talento local. Tengo que trabajar muy cerca de mi equipo de artesanos en todos los pasos de la creación de cada una de mis piezas para asegurar la calidad que busco. Todo mi equipo es absolutamente irremplazable y no sé cómo lo haría si no estuvieran a unos metros más allá de mi mesa de diseño’. Quinto: ‘nuestra nueva línea de prêt-à-porter mantiene intactos estos principios de sostenibilidad y producción consciente, con ediciones muy limitadas que permiten mantener los estándares de exigencias que definen al atelier’.

La firma catalana dio el paso hacia el prêt-à-porter con Acto 2. La línea que lanzó en 2025 con 14 piezas que trasladan el lenguaje de Alta Costura de Teresa Helbig a prendas más cotidianas, conservando el trabajo manual, la sensibilidad hacia el cuerpo femenino y la vocación de pieza especial.

Vestido confeccionado en tul de algodón con pecherín enmarcado por microvolantes de tul y bordado artesanal en chenilla. Colección Join the Club, 2020. Fco. Javier Maza Domingo Fco.Javier Maza

Algo de historia

Con una trayectoria que la ha posicionado como una de las principales referentes de la moda de autor, Teresa Helbig ostenta una sólida identidad de marca dentro y fuera de su país. Su forma de hacer y sentir el diseño de moda se refleja en cada una de sus colecciones. Repasar algunos de los hitos de su carrera ayuda a entender por qué se convirtió en figura reconocida de la moda española contemporánea.

Helbig fundó su firma homónima en Barcelona en 1996, iniciando un proyecto centrado en la artesanía, la costura y el trabajo de atelier. Debutó en las pasarelas españolas con una fuerte proyección internacional al participar en la entonces Pasarela Cibeles (hoy Mercedes-Benz Fashion Week Madrid), donde se consolidó como uno de los nombres más destacados.

Recibió reconocimientos y distinciones en varias ocasiones. Entre otros se encuentran el Premio L’Oréal a la Mejor Colección en Madrid Fashion Week por las colecciones Hamilton, Flappers y I Put a Spell On You, o el Premio Nacional de Diseño de Moda otorgado por el Ministerio de Cultura de España, uno de los máximos reconocimientos de la industria en el país. Al otorgarle el galardón en 2023, el jurado destacó su innovación, la calidad artística de su trabajo y su defensa de la artesanía.

Los diseños de Helbig han vestido a figuras internacionales y personalidades de la cultura y la realeza, entre ellas Letizia Ortiz Rocasolano, además de actrices y artistas como Taylor Swift, Halle Berry, Zendaya y Úrsula Corberó.

La creadora desarrolló también la línea de uniformes de los más de 4.500 empleados a bordo de la aerolínea Iberia. Algunos de esos diseños son parte de la exposición. “Con esta colaboración, Teresa Helbig se convirtió en la primera mujer diseñadora en crear los uniformes de Iberia, tomando el relevo de grandes nombres de la moda española como Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer o Adolfo Domínguez. La propuesta supuso una reinterpretación contemporánea de la imagen de la compañía, apostando por prendas elegantes, funcionales y atemporales. La colección incluye más de una veintena de prendas y complementos para hombre y mujer, detalló la compañía aérea en un comunicado de prensa el pasado mes de mayo– destacan por una paleta cromática dominada por los tonos azules, rojos, amarillos y crudos, colores estrechamente vinculados a la identidad de la empresa. El azul marino simboliza el equilibrio; el rojo representa la pasión, la vitalidad y la entrega; el amarillo aporta energía y dinamismo; mientras que el crudo introduce naturalidad y elegancia”. El lanzamiento de la colección se realizó durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en febrero de 2020.

En 2024 presentó la colección Wet Ballet en New York Fashion Week, y reforzó la expansión internacional de su firma. En 2025 recibió el Premio Academia de la Moda de España a la Mejor Colección y el Premi Ciutat de Barcelona.

Este 2026 la firma celebra sus treinta años. “Cuando era niña, todos los días, mi madre me enseñaba que la belleza de una gran creación de moda radica en lo que no se puede ver rápidamente: la elección de telas de calidad, la artesanía y la obsesión por los detalles”, dijo.

El archivo

El recorrido trazado por los curadores es un despliegue de diseños que abarca desde los inicios del atelier en 1996 hasta la actualidad. A través de cada modelo expuesto, se descubren los procesos de investigación y experimentación basados en diversas técnicas y materiales. Se aprende sobre la manera de trabajar de esta firma, que maduró puntada a puntada junto a los artesanos textiles que formaron parte de sus equipos y cuyo talento reconoce la diseñadora cada vez que puede.

El medio centenar de piezas expuestas dan muestra de esa filosofía basada en la materia y en el trabajo manual, un concepto que se expande al diseño de accesorios y a la moda infantil. Las piezas expuestas se completan con documentos, fotografías y otros materiales que desvelan una manera de crear con sello propio. Son parte del archivo de la marca, un legado para futuras generaciones. Es la historia breve de una defensora de la moda que trasciende tendencias.