Con estirpe
Temporada 2026
En un depósito en ruinas, Nicolás Fina supo ver más que una construcción deteriorada; fue capaz de apreciar la mística y el pasado de esplendor que alguna vez tuvo el lugar, cuando el historiador Washington Reyes Abadie congregaba a intelectuales y personajes ilustres en torno a su pulpería. Mismo lugar donde escribió los cuatro tomos de El ciclo artiguista.
En homenaje a ese ámbito de inspiración, La Washington Pulpería ofrece hoy un punto de encuentro en torno a una gastronomía caracterizada por platitos del mundo al estilo tapeo, que rescata sabores de distintos lugares y los reúne en una misma mesa. La coctelería combina clásicos con una vuelta de tuerca, y la música ocupa un rol central. Propio de un fanático de los ritmos, el lugar se caracteriza por una cuidada experiencia sonora, realzada por un sistema de audio sin igual en el país. Abierto de 20:00 a 02:00 horas en temporada, y el plan es seguir todo el año.
¿Encontraste un error?