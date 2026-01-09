Una oda al vino en el Enjoy

Atención los admiradores de Baco. Una nueva edición del esperado Salón Internacional del Vino en Punta, abrirá sus puertas en el Enjoy, los días 30 y 31 de enero. Se trata de la edición número XXIII, por tal motivo sorprenderá con algunos ajustes pensados especialmente para que los visitantes tengan una mejor experiencia. Entre ellos, un área más cómoda para poder cenar y degustar las diferentes cepas, zonas de descanso, accesos limitados a la zona VIP del evento, sorteos y mucho más. Entradas anticipadas en suticket.com