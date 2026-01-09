Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Imperdibles

Una oda al vino en el Enjoy

Clara Avellino
09/01/2026, 07:13
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Salón del vino
Salón Internacional del Vino.
Enjoy, Punta del Este.

Atención los admiradores de Baco. Una nueva edición del esperado Salón Internacional del Vino en Punta, abrirá sus puertas en el Enjoy, los días 30 y 31 de enero. Se trata de la edición número XXIII, por tal motivo sorprenderá con algunos ajustes pensados especialmente para que los visitantes tengan una mejor experiencia. Entre ellos, un área más cómoda para poder cenar y degustar las diferentes cepas, zonas de descanso, accesos limitados a la zona VIP del evento, sorteos y mucho más. Entradas anticipadas en suticket.com

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Enero 2026

Te puede interesar