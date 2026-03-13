Un encuentro con el miedo

Voces Anónimas se une a Domo Silent para organizar un Horror Tour dedicado a una de las leyendas urbanas más populares y fascinantes de La Muy Fiel: La Llorona del Parque Rivera. Esta actividad es sólo para intrépidos y tendrá lugar el 27 de marzo. Propone recorrer el parque durante las horas de la noche para escuchar con auriculares los relatos que se manifiestan en medio de los árboles y tal vez oír su llanto más cerca de lo que imaginan. Guillermo Lockhart estará presente como invitado especial. El punto de encuentro es a las 20:00 horas en el estacionamiento del Estadio Charrúa. Los cupos son limitados y se consiguen en redtickets.uy