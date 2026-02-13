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El País Paula Imperdibles

Sebastián Wainraich: con buen humor.

Clara Avellino
13/02/2026, 01:31
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Intimo
Sebastián Wainraich, Íntimo.
Enjoy Punta del Este

Para quienes quieran reírse de lo cotidiano y disfrutar de una lengua filosa y directa, Sebastián Wainraich presenta Íntimo. Durante este show unipersonal, el argentino repasa rutinas, recuerdos de la infancia, delirios, paranoias y confesiones desde una mirada única, con una apuesta que lo revela más sincero, gracioso y absurdo que nunca. La cita es este sábado 14 de febrero, a las 21:30 horas en Enjoy Punta del Este. Entradas en suticket.com

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