Sebastián Wainraich: con buen humor.

Para quienes quieran reírse de lo cotidiano y disfrutar de una lengua filosa y directa, Sebastián Wainraich presenta Íntimo. Durante este show unipersonal, el argentino repasa rutinas, recuerdos de la infancia, delirios, paranoias y confesiones desde una mirada única, con una apuesta que lo revela más sincero, gracioso y absurdo que nunca. La cita es este sábado 14 de febrero, a las 21:30 horas en Enjoy Punta del Este. Entradas en suticket.com