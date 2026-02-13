Punta Garden Week: edición 2026

Una nueva edición del evento organizado por el paisajista Fernando Bianco concentrará la atención de locales y visitantes del 18 al 21 de este mes. Se trata de una instancia de cuatro días en la que el objetivo es recorrer, aprender, intercambiar y maravillarse con las distintas escalas y perspectivas de los jardines más emblemáticos de la zona.

El encuentro congrega a paisajistas, viveristas, decoradores y a todos los amantes de los verdes en un recorrido único por espacios de autor, jardines históricos, paisajes nativos, de campo y urbanos, acompañados por profesionales del sector.

Este año es posible participar en jornadas independientes (mañana, tarde o día completo), o reservar el paquete completo, que incluye viaje a Punta del Este con alojamiento y traslados incluidos. Por inscripciones e información, llamar al 098 608 842. Instagram/@escuelajardineriadelsur