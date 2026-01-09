Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Imperdibles

Noche de risas

Clara Avellino
09/01/2026, 01:04
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Agustina Aguilar.
Agustina Aguilar.
<i>Metanoia</i>.

La argentina Agustina Aguilar es comediante, y desembarca esta temporada en el Este con su unipersonal Metanoia, un show de stand up que expone anécdotas de fracasos y vergüenzas, con una mirada irónica sobre las vivencias de una persona que intenta encajar en un mundo incómodo y cambiante. Desde la educación básica hasta la maternidad moderna, la humorista recorre sus experiencias dándole protagonismo al humor por sobre todas las cosas. La cita es el 23 de enero, a las 21:00 horas, en Casa Trompo Club de Teatro, en Maldonado. Entradas en redtickets.uy

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Enero 2026

Te puede interesar