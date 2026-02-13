Lerner a todo pulmón en el Este

Luego de ser declarado Personalidad Emérita de la Cultura Nacional (máximo reconocimiento que Argentina le da a un artista local), Alejandro Lerner llega a Punta del Este este domingo 15 de febrero. El compositor compartirá el escenario con La banda sonora de tu vida, para brindar un recital de 90 minutos. La presentación en el Este se realiza en el marco de su exitoso tour por los escenarios de Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Una oportunidad para repasar algunos de sus clásicos más resonados como Volver a empezar, Algo de mí en tu corazón, Secretos y Después de ti. suticket.com