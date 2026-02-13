Arte de dos orillas

Hasta el 23 de este mes, se podrá visitar una doble exhibición en el espacio de arte Innova de Punta del Este. Por un lado, se exhibe el trabajo del documentalista uruguayo Pablo Albarenga, con sus fotografías como explorador de National Geographic y su muestra Semillas de resistencia. Por el otro, la artista visual argentina Silvana Muscio (Buenos Aires, 1966) presenta obras que integran varias colecciones nacionales e internacionales. La galería ofrece visitas guiadas previa reserva al +34 634 561 777 y 099 909 358. Ruta 10 y calle 9, Balneario Buenos Aires. Instagram/@innovaartspace

Silvana Muscio Innova Art Space