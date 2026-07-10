Para verse mejor

Cálida y masculina, Michael Kors Pour Homme Absolu es una fragancia catalogada como aromática-amaderada-cítrica, cuya intensidad es emblema de un hombre audaz y refinado. Su fórmula abre con notas vigorizantes de limón italiano y cardamomo, que se combinan con pimienta rosa y menta, para un comienzo fresco y estimulante. En el corazón, una mezcla etérea de lavandín -una variedad más intensa y alcanforada de la lavanda-, Rosyfolia y Mahonial, aporta profundidad y ofrece una transición suave hacia una base amaderada con notas de vetiver, que deja una huella sofisticada y duradera.

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El emblemático osito de Moschino regresa vestido en un tono gris carbón mate que anuncia emociones fuertes. Toy Boy 2 nace del genio creador de Yann Vesnier, y se revela como una fragancia atrevida, amaderada y especiada, que se enfoca en lo extraordinario. Con una vibrante explosión de nuez moscada y jengibre, la fórmula de esta nueva fragancia masculina invita a un viaje divertido e irónico, que deja atrás lo tedioso de la cotidianeidad. La elegante composición evoluciona en un corazón de cedro y café, para crear un rastro cálido y vivaz que promete seducción a cada paso.

El Óleo para Barba Premium, de Barbudos, está formulado con aceite de semilla de uva, aceite de palta, aceite de almendras dulces y vitamina E. Su textura ligera ayuda a hidratar, suavizar y acondicionar tanto la barba como la piel, aportando un aspecto cuidado y un brillo natural sin sensación grasosa. Los diferentes blends están inspirados en clásicos de la perfumería, ofreciendo aromas masculinos, elegantes y de larga duración. Ideal para el cuidado diario, se consiguen en farmacias. www.barbudos.com.uy

¿Empezaron a aparecer las primeras canas? Es el momento entonces de descubrir el Shampoo negro de Primicia. La marca especializada en ofrecer cuidados para cada etapa del cabello, desarrolló este producto específicamente para realzar los tonos oscuros del pelo y ayudar a matizar las canas. Es que su fórmula sin sal incorpora pigmento negro, que ayuda a lograr un color más uniforme y natural. Para potenciar el efecto, se sugiere utilizar el shampoo en combinación con la máscara de la misma línea, ya que nutre e hidrata en profundidad, sellando las cutículas. La hebra capilar queda menos porosa, más suave y con brillo renovado. Se consigue en farmacias y perfumerías. www.artobe.com.uy