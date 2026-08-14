Aunque en varios intervalos de su vida viajó y residió en el exterior, para Vera Navrátil (37) Montevideo es su lugar en el mundo; la ciudad en la que desarrolla proyectos vinculados a la literatura, el teatro y la filosofía. “Me gusta pensar que mi trabajo consiste, sobre todo, en crear comunidad alrededor de la palabra”.

Su vínculo con este universo nació temprano. Es más. Le gusta pensar que empezó incluso antes de llegar al mundo. “Me gusta creer que los libros ya tenían una historia preparada para mí. Mi mamá me leía a Federico García Lorca como si contara un secreto. Mi padre nos narraba cuentos tradicionales, crónicas rusas y relatos heredados de transmisión oral, cargados de bosques, brujas, pruebas y criaturas que habitaban más cerca del mito que del realismo. Si pienso en la niña que fui, no me aparece una línea recta, sino escenas. Me veo en el living de mi casa, entre libros y revistas que siempre estaban al alcance de la mano. Me veo escuchando a mi mamá leer y a mi padre contarnos cuentos. Atesoro este recuerdo: levantarme para ir a la escuela, y mi mamá, con una complicidad inolvidable, decirme: hoy no vas a ir; hoy vamos a leer”.

Vera es egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) y se especializó en narración oral, filosofía para niños y mediación lectora. Actualmente cursa el master en Libros y Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Zaragoza (España), donde investiga la oralidad como herramienta para construir comunidad y fortalecer el acceso a la lectura.

En 2016 fundó Ludosóficos, un proyecto que nació del deseo de reunir la filosofía con el teatro y la literatura en un mismo espacio dirigido a niños, niñas y adolescentes. En ese recorrido también se fue consolidando el trabajo con libros y mediación lectora, que dio lugar a la creación de una librería especializada en literatura infantil y juvenil. Desde allí articula talleres, encuentros, formaciones para docentes, proyectos educativos y acciones culturales que buscan acercar los libros y las historias a personas de todas las edades. En 2022 ese camino se amplió con la creación de una pequeña distribuidora que acerca a Uruguay catálogos de editoriales independientes españolas, de gran calidad literaria. Entre ellas figuran: A buen paso, Takatuka, Litera, Libre Albedrío, Babulinka, y Bookolia.

El pasado 20 de junio la casa/sede de Ludosóficos se incendió. “Fue una experiencia profundamente dolorosa. Durante unas horas sentí que estaba viendo desaparecer, entre el humo y el fuego, muchos años de trabajo, de libros, de escenografías, de objetos y de un espacio que, para muchas personas, era una segunda casa. Pero muy pronto entendí que lo más importante de Ludosóficos nunca había estado contenido únicamente entre esas paredes”.

Lo que empezó a llegar en los días siguientes fue una respuesta imposible de imaginar. Personas que ofrecían su tiempo para limpiar, familias que organizaban campañas, colegas que difundían la noticia, editoriales que enviaban libros, instituciones que tendieron una mano, niños que aparecían con dibujos y cartas, personas que quizás nunca habían entrado al espacio, pero que sentían que ese proyecto también les pertenecía. “Descubrí que una comunidad no se construye cuando todo va bien; se revela cuando algo se rompe. Fue conmovedor. Si hay algo que hoy me hace sentir orgullosa es haber sostenido el sentido y el propósito a lo largo del tiempo. También me emociona haber logrado reunir todos mis intereses en un proyecto con identidad propia. Me siento especialmente orgullosa del equipo que hemos construido. Florencia Reinaldo y Bruno Contenti no son solamente excelentes profesionales, comparten una forma de entender la educación y la cultura basada en el compromiso, la sensibilidad y el cuidado. En los momentos más difíciles sostuvieron el proyecto con una entrega admirable”.

A lo largo de estos años, Vera ha participado como invitada en ferias internacionales representando a Uruguay (FLIC - Tantágora) y fue invitada al Curso Internacional de Filosofía, Literatura, Arte e Infancia (FLAI). También diseñó y coordinó encuentros y proyectos culturales, entre ellos el ciclo Creación, Edición y Acción en el Centro Cultural de España (CCE). Más en Instagram | @Ludosoficos