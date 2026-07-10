El pasado mes de junio se realizó en Uruguay la cuarta Feria Internacional del Alfajor. Un evento de tres días que convocó a más de setenta expositores entre los que se eligió el Mejor Alfajor de Uruguay. En esta edición, el jurado otorgó el primer premio a Bravo, Tu Alfajor Artesanal: un alfajor de gofio relleno de dulce de leche y cubierto con chocolate semi amargo. El gofio es una harina que combina cereales tostados, que llegó a nuestro país desde las Islas Canarias, y el alfajor ganador es un producto de autor que lleva la firma de Leonardo Bravo, fundador del emprendimiento.

Nacido en Rafaela, provincia de Santa Fe (Argentina), llegó a Uruguay con dos años, de la mano de su madre, que es uruguaya. Se crio en nuestro país, adquirió la ciudadanía, y desde hace un tiempo vive en Tala, Canelones. “Desde muy chico tuve interés por la cocina, aunque en ese momento no imaginaba que terminaría dedicándome a algo relacionado con la gastronomía. Recuerdo que cuando iba a la escuela me gustaban mucho los alfajores. Había unos que compraba, que tenían una galleta gruesa, glaseado de frutilla, y una cobertura con chocolate blanco. Cada vez que recibía algún dinero en casa, me daba ese gusto. Lo más habitual era comer un refuerzo o un pan con membrillo, pero esos alfajores eran especiales. Durante varios veranos viajé a Rafaela para visitar a mis abuelos que tenían una panadería, y aunque entonces no le prestaba demasiada atención al oficio, con el tiempo entendí cuánto me marcaron aquellas experiencias. Me fascinaba recorrer el local, observar cómo se hacían los panes, los alfajores de maicena y los productos de pastelería. Hay aromas que uno no olvida nunca. Todavía hoy puedo recordar el olor de aquella panadería y sentir que me transporta a ese lugar”.

Leonardo comenzó a elaborar sus alfajores en 2022, como actividad complementaria mientras trabajaba en la industria farmacéutica. En 2024 dejó su empleo para dedicarse por completo al proyecto familiar que implicaba por un lado cuidar a sus dos hijas pequeñas, y por otro producir alfajores.

Apenas dos años más tarde, obtuvo el premio al mejor de Uruguay.

A corto plazo, Leonardo busca consolidar la estructura productiva de su emprendimiento, sin perder el carácter artesanal. Entre los principales objetivos que se marcó se encuentran completar las habilitaciones para comercializar en distintos puntos del país; ampliar la capacidad de elaboración mediante equipamiento adecuado; y seguir capacitándose para perfeccionar técnicas y desarrollar nuevas recetas. A más largo plazo, proyecta construir una marca con alcance nacional, combinando una línea artesanal Premium, con otra de perfil más comercial. También aspira a generar empleo y transformar Bravo, Tu Alfajor Artesanal en una empresa familiar sostenible. “Este premio no es solamente nuestro. Es de cada persona que creyó en nosotros cuando recién comenzábamos, de quienes probaron nuestros alfajores, nos recomendaron, nos alentaron y nos acompañaron en cada paso. Quiero agradecer especialmente a mi familia, que es el motor de esta aventura. A mi compañera de vida y a mis hijas, que son mi inspiración diaria y quienes me recuerdan por qué vale la pena seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles”.

Otras marcas distinguidas en la feria del alfajor este año 2026 fueron: Les Brunes, Amnu, ChocAra, Paganá Gluten Free o Barriano’s. Todas comparten la manufactura artesanal y la selección de los mejores ingredientes del mercado. En Instagram | @Bravotualfajorartesanal