En 2020, Franco Mazondo (25) dejó su Uruguay natal y se mudó a Argentina. En coincidencia con el cambio de vida apostó por dedicarse de lleno a la creación de contenidos y al entretenimiento. El propósito resultó un éxito. Su canal de Youtube, FranqitoM, acumula 2,7 millones de suscriptores. “Me enfoco principalmente en formatos de desafíos que mezclan lo físico, creatividad y humor para conectar con un público muy familiar y joven”.

Una de sus iniciativas fue convertir desperdicios en arte para cumplir un sueño. La revista Forbes en la vecina orilla tituló su hazaña: El youtuber que convirtió basura en obras de arte durante 70 días, y con su venta costeó su viaje soñado a China. Su catálogo de videos abarca desde la creación de championes gigantes (zapatillas para sus seguidores argentinos) hasta camas con ruedas hechas con chatarra, o la recreación de ropa de caricaturas a escala real. Con frecuencia él mismo bromea diciendo que su trabajo consiste en construir las ideas que le dan sus propios seguidores. El humor y la ingeniería casera son los ganchos que usa para retener a la audiencia.

De todos sus “inventos virales” podría decirse que el más reciente lo condujo a sus raíces. El plan implicó caminar desde Paysandú hasta Rocha, pateando una pelota, y hacerlo a beneficio de la Fundación Pérez Scremini, organización uruguaya sin fines de lucro dedicada íntegramente a la cura del cáncer en niños y adolescentes de entre 0 y 18 años. “La idea nace de querer explorar y salir de mi zona de confort. Es la primera vez que enfrento algo tan físico. Mi idea en un principio era simplemente cruzar Uruguay caminando. Retarme con algo que parece imposible y conocer rincones de mi país que no se muestran tanto. Luego, con la llegada del Mundial, me pareció gracioso agregarle la pelota. El fútbol es algo que todos llevamos en la sangre y así se vio representado en el viaje. Pusimos la fecha del 26 de mayo para cruzar en veintiún días y llegar el 15 de junio, el día del primer partido de Uruguay”.

Mientras organizaba la travesía, se dio cuenta de que la idea iba a llamar la atención y quiso buscar la forma de redireccionar todo hacia algo más grande que él. Logró contactar con la Fundación Pérez Scremini y ellos le permitieron difundir su trabajo y recaudar dinero junto a la gente. “Es una fundación que conocía hace mucho tiempo y fueron los primeros que se me vinieron a la cabeza para intentar poner nuestro granito de arena. Todo este viaje fue una sorpresa tras otra. La bondad y las ganas de ayudar de todas las personas con las que nos cruzamos, fueron enormes. El valor de haber tenido la oportunidad de conocer a muchísima gente de distintos contextos, y por unos momentos vivir con ellos su realidad y las cosas simples de la vida”.

A lo largo del camino, Franco comenzó a recibir apoyo. En su perfil de Instagram compartió fotos, reels y comentarios. Al final del proceso no solo había convocado a una comunidad sino que sumó a otros al periplo. “La respuesta fue increíble, algo que no me esperaba. Desde bocinazos constantes, gente caminando conmigo en la ruta y recibimientos de cientos de personas en muchos de los pueblos que pasamos. Sentir que todos juntos íbamos pateando por una causa tan linda, fue espectacular. Me enorgullece haber confiado en mi visión y haber logrado sacar adelante proyectos tan locos o ambiciosos con amigos y un público que lo respalda. Ver a tanta gente movilizada hace que todo el esfuerzo y autogestión valgan la pena cada segundo”. (Para quien desee colaborar con la causa, aún están abiertas distintas vías. Una está en la web https://debito.perezscremini.org/).

Hacia delante, en la mente curiosa de Franco, germinan nuevas ideas. Retos parecidos a los compartidos y otros más “locos” todavía. “Hace poco estuve leyendo las aventuras de Robinson Crusoe y no voy a mentir: me dieron ganas de vivir en una isla por un tiempo y documentarlo. Ese puede que sea mi siguiente gran desafío. Todavía no lo sé. Lo importante es no estancarse y seguir explorando nuevas formas de crear”. Habrá que seguir sus pasos. Más en Youtube.com | FranqitoM