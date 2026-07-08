El nuevo favorito

Esta vez se trata de hugo café & resto, así, en minúsculas; ubicado en pleno barrio de Punta Carretas (Héctor Miranda 2432), por el que ya fue reconocido con la Marca País Uruguay, por Uruguay XXI y LSQA el pasado mes de junio. La nueva propuesta se desarrolla en una vieja casona totalmente restaurada. “Atrás quedó Tona y el almacén. No porque no funcionara, sino porque yo sentía que necesitaba hacer un cambio –dice Hugo Soca (Maldonado, 1975) feliz con su nueva propuesta. Cuando pensé el nombre y el concepto nuevo, todos me decían que estaba loco. Cuando decidí ponerle Hugo y en minúsculas: más. Y es que para mí no existen los no. Una vez que visualizo una idea voy para adelante y la llevo a cabo con total convicción”, explica el reconocido chef uruguayo, quien desde sus inicios supo escuchar cada una de sus corazonadas, y al día de hoy continúa haciéndolo.

Basta con trasponer la entrada a su nuevo emprendimiento para comprobar que Soca no escatimó esfuerzos. Un ambiente cálido, muy bien acondicionado, con una decoración cuidada al detalle y una vajilla pensada para cada plato y servicio, responden a sus premisas. “Aquí todo tiene un porqué. Hay mesas familiares, rincones más íntimos, una cava, espacios al aire libre y una barra, para que cada uno encuentre su lugar y disfrute de una experiencia completa. Hoy estoy en una etapa de mi vida en la que sé muy bien qué quiero y qué no. Y necesitaba encontrar algo que me representara en esta nueva fase. Por eso hay aspectos en el restaurante que evocan mi infancia en el campo: el punto central del lugar son los hornos a leña y la cocina a la vista, como los que usaba mi abuela para cocinar. Hasta las paredes se parecen a la casa de barro en la que me crie. Luego, hay aspectos más minimalistas y actuales, con los que también hoy me defino”, confiesa. La carta ofrece platos de cocina uruguaya, con algunos clásicos infaltables y sorpresas que enamoran. “Quiero mostrarle al mundo que Uruguay tiene una cocina que nos caracteriza; plasmar nuestra identidad gastronómica potenciando el sabor de los productos locales y de estación; ser un lugar de encuentro con la tradición que une al campo con la ciudad”.

Pablo Rivara

Siempre generoso, nunca dudó al momento de compartir sus recetas, y sus libros fueron fuente de muchas satisfacciones. Con Cocina de Estación obtuvo el segundo puesto en los prestigiosos premios Gourmand World Cookbook Awards 2025 en Portugal; también recibió galardones con Hugo Soca Cocina y Nuestras recetas de siempre. Y por su quehacer le fue otorgado en 2015 el Premio Manuel Oribe a la cultura gastronómica.

Hoy, con ese impulso vital que contagia, Hugo Soca comparte aquí, con los lectores de PAULA, las recetas de los platos más pedidos de su menú, y a la vez que los anima a reservar y degustar las preparaciones en su nuevo enclave.