Arroz con tuétano
(2 porciones)
300 g de arroz para risotto
2 litros de caldo de carne
2 cebollas
500 g de osobuco o rabo
2 huesos con tuétano (caracú)
Para la gremolata:
Perejil
Menta
Limón
Almendras
1. Cocinar la carne en caldo de verduras a fuego bajo, hasta que se deshaga.
2. Limpiarla bien, dar forma de lingote, enfriar y cortar.
3. Cocinar el arroz agregando el caldo de carne de a poco, hasta que esté a punto.
4. Presentar con el lingote de carne previamente dorado tipo socarrat y el tuétano asado al horno.
5. Terminar con una cucharada de gremolata.
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