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El País Paula Cocina

Arroz con tuétano

(2 porciones)

11/06/2026, 17:10
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Pablo Rivara

300 g de arroz para risotto
2 litros de caldo de carne
2 cebollas
500 g de osobuco o rabo
2 huesos con tuétano (caracú)

Para la gremolata:
Perejil
Menta
Limón
Almendras

1. Cocinar la carne en caldo de verduras a fuego bajo, hasta que se deshaga.

2. Limpiarla bien, dar forma de lingote, enfriar y cortar.

3. Cocinar el arroz agregando el caldo de carne de a poco, hasta que esté a punto.

4. Presentar con el lingote de carne previamente dorado tipo socarrat y el tuétano asado al horno.

5. Terminar con una cucharada de gremolata.

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