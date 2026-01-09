Wes Anderson en retrospectiva en Londres.

Es la mayor muestra retrospectiva hecha hasta la fecha, dedicada exclusivamente al reconocido cineasta Wes Anderson. La misma condensa 30 años de trayectoria, y reúne más de 700 piezas propias de su universo, entre maquetas, objetos, storyboards (guiones gráficos), bocetos, fotografías, y archivo inédito. La exhibición plasma un recorrido que logra atravesar la evolución del creativo desde sus primeros experimentos en 1990, hasta sus producciones más recientes, repasando películas galardonadas e icónicas como El Gran Hotel Budapest, entre muchas otras.

» Hasta el 26 de julio. designmuseum.org