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El País Paula Agenda Viajera

Una muestra sobre el retrato en el Grand Palais de París.

Clara Avellino
13/03/2026, 07:12
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Portrait de jeune femme (ou Germaine Dawis)
Jean-Jacques Henner (1829-1905). "Portrait de jeune femme" (ou "Germaine Dawis"). Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.

Visages d’artistes: De Gustave Courbet à Annette Messager, en el Musée des Beaux-Arts ofrece una mirada íntima y panorámica del retrato y el autorretrato en el mundo del arte. A lo largo de más de cien obras –entre esculturas, pinturas, fotografías y más- se deja en evidencia cómo los artistas se han representado a sí mismos y a sus colegas a lo largo de los siglos. Entre piezas de pintores emblemáticos hasta obras inéditas o rara vez expuestas, la exhibición crea un diálogo creativo entre el pasado y el presente incluyendo también obras de artistas contemporáneos, que buscan cuestionar los códigos tradicionales de estas representaciones.

» Del 18 de marzo al 19 de julio. petitpalais.paris.fr

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