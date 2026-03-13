Una muestra sobre el retrato en el Grand Palais de París.

Visages d’artistes: De Gustave Courbet à Annette Messager, en el Musée des Beaux-Arts ofrece una mirada íntima y panorámica del retrato y el autorretrato en el mundo del arte. A lo largo de más de cien obras –entre esculturas, pinturas, fotografías y más- se deja en evidencia cómo los artistas se han representado a sí mismos y a sus colegas a lo largo de los siglos. Entre piezas de pintores emblemáticos hasta obras inéditas o rara vez expuestas, la exhibición crea un diálogo creativo entre el pasado y el presente incluyendo también obras de artistas contemporáneos, que buscan cuestionar los códigos tradicionales de estas representaciones.

» Del 18 de marzo al 19 de julio. petitpalais.paris.fr