NIKE exhibe en Madrid 363 objetos que cambiaron el deporte y el movimiento.

Desde la sede de la marca en Estados Unidos, directo a Madrid, tras tremendo éxito en el Vitra Museum. Se trata de la primera y mayor exposición dedicada a la firma deportiva más influyente del mundo, con prototipos de modelos míticos como las famosas Air Jordan; junto a algunas máquinas revolucionarias en la medición del movimiento, y cantidad de objetos personales de leyendas como Rafa Nadal, Serena Williams, Le Bron James, por citar algunos. También se incluyen diseños originales procedentes del archivo histórico de Nike en Beaverton (Oregon), así como un capítulo especial dedicado a los orígenes, junto con piezas fundacionales, como el legendario Moon Shoe hecho a mano; los primeros Waffle Racer, y las Lady Waffle Trainer, consideradas auténticas revoluciones tecnológicas. A través del recorrido se explica cómo, una marca local impulsada por la experimentación y el atletismo universitario, pudo transformarse en el gigante que es hoy. En viaje directo al Team Labs de Nike en el centro de la capital, vale la pena ir. (Plaza de San Martín 1, cerca de la Gran Vía).

» Hasta el 25 de enero. nikedisenoenmovimiento.com