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El País Paula Agenda Viajera

María Klabin y su primera muestra individual en San Pablo

Clara Avellino
13/02/2026, 01:00
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María Klabin
María Klabin: Língua d’Água.
Galería Nara Roesler.

María Klabin: Língua d’Água. Galería Nara Roesler.
Es la primera muestra individual de María Klabin (1978, Río de Janeiro, Brasil) en la ciudad paulista. Curada por Galciani Neves, la exposición presenta obras nuevas y recientes, incluyendo diferentes técnicas y formatos que dejan a la luz todo el proceso creativo explorado por la artista. El título de la muestra surge de una frase propia de María: “el pincel es como una lengua que lame el lienzo, trayendo ecos de algún lugar”, poniendo a disposición de su universo pictórico objetos de la convivencia cotidiana y otras vidas. La exhibición cuenta también con el primer libro dedicado a su trayectoria.
» Hasta el 28 de febrero. nararoesler.art

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