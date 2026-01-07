La icónica obra de Joyce Pensato en el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami.

Reconocida por sus interpretaciones expresionistas de personajes icónicos de la cultura pop, Joyce Pensato (1941–2019) fue una influyente pintora estadounidense, cuya obra hoy vuelve a la escena contemporánea de la mano del Instituto de Arte Contemporáneo de Miami, con una muestra que por primera vez recorre toda su trayectoria. Son más de 65 piezas que completan el recorrido de cinco décadas de trabajo, las cuales y ponen de manifiesto todo el escenario imaginativo de la artista.

» Hasta el 15 de marzo. icamiami.org