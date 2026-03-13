Geometría sin etiquetas en el Thyssen de Madrid.

Dentro y fuera del marco: Irma Álvarez-Laviada. Museo Thyssen Bornemisza.

Comisariada por Rocío de la Villa y como parte del programa Kora la exposición se concibe desde la perspectiva de género. Centrada en la obra de Irma Álvarez-Laviada (Gijón, 1978), presenta más de treinta obras creadas en la última década por la artista asturiana. La muestra también suma piezas de la colección del museo, con el fin de cuestionar los estereotipos relacionados a lo masculino y lo femenino, a lo blando y a lo duro, a lo esencial y a lo accesorio a través de su abstracción geométrica.

» Hasta el 3 de mayo. museothyssen.org