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El País Paula Agenda Viajera

Exposición de cerámica en Moss, Noruega

Clara Avellino
06/07/2026, 17:01
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TENDENCIES: KNEADED. SHAPED. FIRED. GALLERI F15.
Kasper Agergaard Kristensen

La histórica exposición colectiva que desde 1971 se realiza en el recinto de Galleri F 15, inaugura su edición número 47 con una mirada dedicada a la cerámica nórdica contemporánea. Bajo el título Amasada. Moldeada. Cocida, la muestra reúne obras de artistas de Noruega, Suecia y Dinamarca, y propone pensar la arcilla no solo como materia, sino como un lenguaje vivo, capaz de guardar huellas, tensiones y transformaciones. Curada por Maria Havstam, la puesta articula sus piezas en torno a cuatro ideas: la cabeza, el corazón, las manos y el alma, para explorar los cruces entre tradición, experimentación, arte y oficio.

» Hasta el 11 de octubre.

gallerif15.no

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