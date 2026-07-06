Exposición de cerámica en Moss, Noruega

La histórica exposición colectiva que desde 1971 se realiza en el recinto de Galleri F 15, inaugura su edición número 47 con una mirada dedicada a la cerámica nórdica contemporánea. Bajo el título Amasada. Moldeada. Cocida, la muestra reúne obras de artistas de Noruega, Suecia y Dinamarca, y propone pensar la arcilla no solo como materia, sino como un lenguaje vivo, capaz de guardar huellas, tensiones y transformaciones. Curada por Maria Havstam, la puesta articula sus piezas en torno a cuatro ideas: la cabeza, el corazón, las manos y el alma, para explorar los cruces entre tradición, experimentación, arte y oficio.

» Hasta el 11 de octubre.

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