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El País Paula Agenda Viajera

En Tokio Mio Shirai pinta el movimiento del universo

Clara Avellino
13/03/2026, 07:26
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Mio Shirai: Swing Down Cosmic Chariot. Yumiko Chiba Associates.
Swing Down Cosmic Chariot. <br/>
<br/>Yumiko Chiba Associates.<br/><br/>

Mio Shirai: Swing Down Cosmic Chariot. Yumiko Chiba Associates.
La galería acerca al público una exposición individual de la artista japonesa Mio Shirai (1962), con una trayectoria de más de 40 años y una obra que incluye instalaciones, esculturas, textiles, video y pintura. Aquí se exhiben sus pinturas más recientes, con sinuosas líneas, espirales y geometría que buscan representar los ciclos de energía, expansión y contradicción que sucede en la vida humana, pero también en el cosmos y otras realidades. Entendiendo el arte como un portal para viajar hacia otros mundos sus cuadros proponen nuevas formas de movimiento y percepción asociados a la libertad.

» Hasta el 4 de abril. ycassociates.co.jp

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