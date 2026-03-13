En Tokio Mio Shirai pinta el movimiento del universo

Mio Shirai: Swing Down Cosmic Chariot. Yumiko Chiba Associates.

La galería acerca al público una exposición individual de la artista japonesa Mio Shirai (1962), con una trayectoria de más de 40 años y una obra que incluye instalaciones, esculturas, textiles, video y pintura. Aquí se exhiben sus pinturas más recientes, con sinuosas líneas, espirales y geometría que buscan representar los ciclos de energía, expansión y contradicción que sucede en la vida humana, pero también en el cosmos y otras realidades. Entendiendo el arte como un portal para viajar hacia otros mundos sus cuadros proponen nuevas formas de movimiento y percepción asociados a la libertad.

» Hasta el 4 de abril. ycassociates.co.jp