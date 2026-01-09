Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Agenda Viajera

El pintor alemán Gerhard Richter llega a la Fundación Louis Vuitton

Clara Avellino
09/01/2026, 00:53
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Gerhard Richter (Dresde, Alemania, 1932)
Gerhard Richter (Dresde, Alemania, 1932)
Fundación Louis Vuitton.

Con más de seis décadas de creación, esta muestra en retrospectiva repasa cronológicamente el trabajo del prolífico artista Gerhard Richter (Dresde, Alemania, 1932), y ocupa todas las salas de la galería. Considerado como uno de los representantes contemporáneos más influyentes de la escena actual internacional, y quizás el más difícil de encasillar en una categoría; sus obras marcan una exhaustiva experimentación tanto en los medios como en las superficies, y exponen su vasto universo creativo que va desde óleos, a esculturas de vidrio y acero, dibujos a lápiz y tinta, acuarelas y fotografías sobrepintadas y demás abstracciones.

» Hasta el 2 de marzo. fondationlouisvuitton.fr

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Enero 2026

Te puede interesar