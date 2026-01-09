El pintor alemán Gerhard Richter llega a la Fundación Louis Vuitton

Con más de seis décadas de creación, esta muestra en retrospectiva repasa cronológicamente el trabajo del prolífico artista Gerhard Richter (Dresde, Alemania, 1932), y ocupa todas las salas de la galería. Considerado como uno de los representantes contemporáneos más influyentes de la escena actual internacional, y quizás el más difícil de encasillar en una categoría; sus obras marcan una exhaustiva experimentación tanto en los medios como en las superficies, y exponen su vasto universo creativo que va desde óleos, a esculturas de vidrio y acero, dibujos a lápiz y tinta, acuarelas y fotografías sobrepintadas y demás abstracciones.

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