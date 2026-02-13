El Met propone una exhibición relacionada con el deseo, el amor y el sexo en la Edad Media.

Espectro del deseo: amor, sexo y género en la Edad Media. The Met Museum.

Instalada en The Met Cloisters, una sucursal del Museo Metropolitano de Arte en el Fort Tryon Park en el Alto Manhattan -espacio dedicado al arte y la arquitectura europea medieval-, esta exhibición persigue el deseo en sus multifacéticas versiones a lo largo del arte. En un período donde la producción artística estaba muy ligada a la religión, y basándose en décadas de investigación, este recorrido abre nuevas perspectivas a través de obras que inspiran a reflexionar con más apertura sobre las personas que vivieron en este período de la historia, cómo eran sus relaciones y las obras de arte que produjeron.

» Hasta el 29 de marzo. metmuseum.org