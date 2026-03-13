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El País Paula Agenda Viajera

El arte de Varsovia en clave femenina

Clara Avellino
13/03/2026, 07:22
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Cuestión de la mujer: 1550–2025.
Cuestión de la mujer: 1550–2025.
Museo de Arte Moderno de Varsovia.

La cuestión de la mujer: 1550–2025. Museo de Arte Moderno.
Dispuesta en ocho secciones esta gran exposición reescribe la historia del arte desde la perspectiva de las mujeres, desafiando la idea de que estuvieron ausentes de la escena artística antes de finales del siglo XIX. La muestra deja en evidencia una colección de casi 200 obras, como testimonio de la creatividad y la dinámica práctica que tuvieron las mujeres en estos últimos 500 años de historia. Incluyendo pinturas de artistas del Renacimiento, el Barroco y el siglo XIX, así como obras más contemporáneas.

» Hasta el 4 de mayo. artmuseum.pl

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