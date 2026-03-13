El arte de Varsovia en clave femenina

La cuestión de la mujer: 1550–2025. Museo de Arte Moderno.

Dispuesta en ocho secciones esta gran exposición reescribe la historia del arte desde la perspectiva de las mujeres, desafiando la idea de que estuvieron ausentes de la escena artística antes de finales del siglo XIX. La muestra deja en evidencia una colección de casi 200 obras, como testimonio de la creatividad y la dinámica práctica que tuvieron las mujeres en estos últimos 500 años de historia. Incluyendo pinturas de artistas del Renacimiento, el Barroco y el siglo XIX, así como obras más contemporáneas.

» Hasta el 4 de mayo. artmuseum.pl