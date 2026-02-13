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El País Paula Agenda Viajera

Diseño latinoamericano contemporáneo en Ciudad de México

Clara Avellino
13/02/2026, 01:27
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Moda hoy
¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y latinx contemporáneo.
Museo Franz Mayer.

¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y latinx contemporáneo. Museo Franz Mayer.
Con el afán de reconocer la herencia creativa y los aportes a la moda global de los diseñadores latinoamericanos, esta exposición presenta más de 70 piezas de diferentes colecciones, dispuestas en nueve núcleos temáticos, explorando cómo la moda se refleja en la cultura, la política y la herencia. Los visitantes podrán ver en esta muestra un panorama completo de la cultura fashionista de estas latitudes, a través de más de 45 marcas y diseñadores de 15 países, entre estudiantes, voces emergentes y consolidados pioneros de renombre.
» Hasta el 12 de abril. franzmayer.org.mx

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