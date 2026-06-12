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El País Paula Agenda Viajera

Carmen Laffón. Variaciones.

Museo nacional Thyssen-Bornemisza.

Clara Avellino
12/06/2026, 04:08
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El Museo madrileño presenta una gran exposición de la pintora y escultora sevillana Carmen Laffón (1934-2021). La muestra gira en torno a su íntimo universo figurativo, y presenta las ideas centrales de sus composiciones, que se repiten como variaciones y series a lo largo de sus más de sesenta años de carrera. Una oportunidad para descubrir sus óleos, carboncillos y esculturas a lo largo de más de 77 obras organizadas en nueve secciones dedicadas a sus iconografías más frecuentes mostrando el diálogo entre sus creaciones más recientes y las más antiguas.

» Hasta el 27 de setiembre. museothyssen.org

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