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El País Paula Agenda Viajera

Artista alemana Anna Fasshauer expone en Zurich

Clara Avellino
13/02/2026, 01:01
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Anna Fasshauer
Done!
Fabienne Levy

Anna Fasshauer: Done! Fabienne Levy.
Con esta muestra la artista Anna Fasshauer (Colonia, Alemania, 1975), busca reflexionar directamente en el concepto de la escultura como el resultado de un proceso físico e intencional, donde el uso repetitivo de herramientas arcaicas como un martillo sobre aluminio transforma la violencia del impacto en un lenguaje formal y controlado. Esta exhibición reúne sus más recientes trabajos en los que logra expandir su lenguaje e integrar colores primarios y formas de inspiración industrial como nunca antes.
» Hasta el 28 de febrero. fabiennelevy.com

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