Artista alemana Anna Fasshauer expone en Zurich

Anna Fasshauer: Done! Fabienne Levy.

Con esta muestra la artista Anna Fasshauer (Colonia, Alemania, 1975), busca reflexionar directamente en el concepto de la escultura como el resultado de un proceso físico e intencional, donde el uso repetitivo de herramientas arcaicas como un martillo sobre aluminio transforma la violencia del impacto en un lenguaje formal y controlado. Esta exhibición reúne sus más recientes trabajos en los que logra expandir su lenguaje e integrar colores primarios y formas de inspiración industrial como nunca antes.

» Hasta el 28 de febrero. fabiennelevy.com