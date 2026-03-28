Wonder Dean se convirtió en el quinto ganador japonés consecutivo del UAE Derby en Meydan

El potro japonés Wonder Dean intentará triunfar donde sus compatriotas no lo han logrado, con la mirada puesta en el Kentucky Derby tras su victoria en el UAE Derby (Grupo 2), patrocinado por Jumeirah.

Wonder Dean, entrenado por Daisuke Takayanagi, se convirtió en el quinto ganador japonés consecutivo del Derby de los Emiratos Árabes Unidos, siguiendo los pasos de Crown Pride (2022), Derma Sotogake (2023), Forever Young (2024) y Admire Daytona (2025). Todos ellos también participaron en el Derby de Kentucky (G1) en Churchill Downs, pero no lograron la victoria; Forever Young fue quien más se acercó, siendo superado por Mystik Dan y Sierra Leone.

Takayanagi terminó quinto en ese mismo Derby de Kentucky con TO Password y puede soñar con la famosa guirnalda de rosas con Wonder Dean después de que este se mantuviera firme bajo la monta de Cristian Demuro para ganar el Derby de los Emiratos Árabes Unidos.

Al igual que su compañero de cuadra, Commissioner King, en el G2 Godolphin Mile celebrado anteriormente en la misma jornada, Six Speed , entrenado por Bhupat Seemar, impuso un ritmo feroz desde el principio que puso de manifiesto la resistencia de los caballos y que hizo casi imposible que cualquier otro caballo que no estuviera en la mitad del pelotón pudiera entrar en la carrera.

Quizás no fuera el escenario ideal, dado que Six Speed tenía sus propias dudas sobre su resistencia, pero sirvió para presionar a la mayoría de sus rivales, incluido Wonder Dean.

Desde una posición intermedia, Demuro presionó a Wonder Dean al principio, pero este lo superó en velocidad en la primera curva y terminó en la mitad del pelotón. Durante toda la carrera, el jinete italiano lo acosó, pero esto le permitió, al acercarse a los 800 metros, alcanzar el segundo puesto con impulso mientras los demás a su alrededor luchaban.

Al acercarse a la recta final, la carrera parecía decidirse entre dos: Six Speed aventajaba a Wonder Dean por tres cuerpos, mientras que el también japonés Pyromancer luchaba por mantener el tercer puesto a cinco cuerpos de distancia. Y mientras Six Speed se mantenía firme en su posición, Wonder Dean ganaba terreno con cada zancada, distanciándose ambos del resto del pelotón.

Al final, la resistencia marcó la diferencia; Wonder Dean era simplemente más robusto que Six Speed. Dos cuerpos y medio separaron a ambos en la meta, con Pyromancer a seis cuerpos en tercer lugar.

Esto significa que el último ganador no japonés del Derby de los Emiratos Árabes Unidos sigue siendo el extraordinario trotamundos Rebel's Romance, que no ha corrido en pista de tierra desde su triunfo en Meydan en 2021.

Takayanagi dijo: "Este es mi primer éxito internacional, así que me siento increíble. Su actuación me impresionó muchísimo. Tenía confianza de antemano, ya que pensé que la distancia adicional sin duda le ayudaría y que Meydan le vendría bien".

"Esperaba que el líder, Six Speed, se detuviera mucho antes de lo que lo hizo, así que estaba un poco preocupado, pero siempre pensé que llegaría a tiempo."

Takayanagi ya está planificando la logística para su segunda participación en el Derby de Kentucky.

"Sí, por supuesto (iremos)", dijo. "Iremos directamente a Estados Unidos desde aquí."

"Wonder Dean se desarrolla física y mentalmente constantemente y estoy muy ilusionado con lo que podrá lograr en el futuro."

Demuro espera poder hacer su debut en el Derby de Kentucky.

"Tuve una carrera de ensueño", dijo. "Pude montarlo como quería y, aunque no tenía mucha cobertura, llegó allí con mucha facilidad y luego aceleró muy bien".

"Si me pidieran que corriera en el Derby de Kentucky, sería la primera vez y una experiencia maravillosa."

Es posible que se produzca una revancha en el Derby de Kentucky, ya que Seemar tiene sus propios planes para dirigirse a Churchill Downs con Six Speed.

"Simplemente no se quedó", dijo. "Él mismo no se ayuda. Tiene mucha velocidad, pero necesita aprender a relajarse. El plan es ir al Derby de Kentucky la próxima vez".

Barzalona añadió: "Sabíamos que existía la posibilidad de que no aguantara porque tiene mucha velocidad, pero lo dejé correr a su ritmo. Al final estaba muy cansado y fue su corazón lo que le permitió seguir adelante".

Resultado de kla 4ta carrera en Meydan

UAE Derby - 1900 metros - usd 1,000,000 en premios

1.º - #2 WONDER DEAN (JPN)

Jinete: Cristian Demuro

Entrenador: Daisuke Takayanagi

2.º - #3 Seis velocidades (EE. UU.) - 2,42 L

3.º - Piromante n.º 1 (JPN) - 8,42 L

4.º - #6 Amor Fraternal (GB) - 13,63 L

5.º - #7 Isla Devon (EE. UU.) - 22,68 L

6.º - N.º 9 Union Security (EE. UU.) - 25,21 L

7mo - #11 Lino Padrino (EE.UU.) - 11.77L

8.° - Salloom n.° 5 (EE. UU.) - 28,74 L

9.° - #8 Rammaas (GB) - 37.63L

10.º - #4 Go Man (FR) - 40.42L

11.° - #12 Labwah (EE. UU.) - 93,68 L

Agradecimiento de los textos e información: Dubai Racing Club