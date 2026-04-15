Una fuerte representación peruana espera a la visita para el Latinoamericano de Monterrico

Monterrico ya vive la disputa de la edición 42 del Gran Premio Latinoamericano G1 que se disputará en grama sobre 2000 metros este domingo 26 de abril. En conversación con nuestro colega José Luis De la Cruz de Perú se llega al siguiente análisis de los rivales que encontrará nuestro Galikovic en la carrera itinerante donde estará en juego la copa Jockey Plaza con auspicio de Cygames.

“En febrero los mismos potrillos que habían definido el Derby definieron la primera clasificatoria para el Latino, Puppi’s Husband y Khamal dejando bien atrás a los adultos que no tuvieron una buena actuación, Khamal es un potrillo que le tienen un muy buen concepto y lo va a correr Gustavo Calvente con quien ganó la segunda gema de la triple corona, es un piloto experimentado pero que no tuvo en cuenta la corta recta de Monterrico (400 metros) y ahí es que perdió la carrera clasificatoria. Las conexiones de ambos potrillos les tienen fe a ambos, a Puppi’s Husband lo cuida Juan Suárez defendiendo las sedas Jet Set y van con mucha fe al Latino” detalló De la Cruz sobre la primera clasificatoria.

Además, prosiguió comentando: “En la segunda clasificatoria, Magic Power y María Luisa consiguieron el cupo 3 y 4 de Perú para la carrera del 26 de abril, el primero supo ganar el Derby de su generación hace dos años, es un caballo maduro que supo perder con La Kika, que viajó luego a correr la Breeders Cup. Lo han llevado sus profesionales a ser casi imbatible en mediana distancia en Monterrico; el problema que tiene son las largadas y por ello no viajó a correr el Latino a La Gavea, lo están trabajando mucho y fue catalogado como el mejor caballo de césped de Monterrico en 2025. Es una de las cartas incaicas”.

“María Luisa ganó el Nacional del año pasado y va a llegar como una carta posible en la carrera, depende del desarrollo”, agregó sobre dos rivales más del nuestro.

El último de los clasificados es Kanko que viajó a correr el Latino de La Gavea. “No lo hizo de buena forma con problemas en la largada y en desarrollo. Los propietarios de Kanko ganaron el Latino con Comando Intimo y quieren repetir. Es un caballo que busca en metros finales pero que últimamente no se le ha dado. Vendrá en el fondo del lote buscando posiciones en la recta”, puntualizó.

Caso particular es las de los extra clasificados. Al respecto, De la Cruz agregó que “son Padre Roberto y Manyuz, ambos ganadores de G1. Manyuz ganó el Latino 2024 en arena y ha corrido en handicaps de menor valor, en la clasificatoria no corrió bien, no se adapta a la pista de césped”.

“Padre Roberto ha corrido poco, ganó un G1 y luego tuvo una lesión que lo alejó de las pistas, a su retorno ganó la previa de las clasificatorias y luego no disputó las mismas y luego clasificaron de forma directa. Viene trabajando de forma notable. Es un caballo bravo para sus rivales” cerró diciendo nuestro colega peruano.

Monterrico se prepara de excelente forma, el Jockey Club cumple 80 años, hay mucha expectativa con la semana previa, con el sorteo de gateras, con los trabajos de los locales y extranjeros. La carrera despierta mucha expectativa, ya se vive el Latino en Lima.

José Luis de la Cruz

Foto: José Luis de la Cruz

Más espera para los fondistas en Maroñas

Tras la disputa del Gran Premio Municipal el pasado domingo se viene una descanso pronunciado para los fondistas en Maroñas.

La próxima prueba de largo aliento, en arena, es la Classic de Campeones del domingo 7 de junio y es exclusiva para ejemplares nacidos en el país y anotados en la Serie. Previamente se disputarán en grama el handicap Guillemette y el clásico Invasor, ambos sobre 2200 metros en grama el 3 y 31 de mayo.

La novedad es la siguiente según comunicado recibido: “A solicitud de la Dirección General de Casinos, con la anuencia de la Comisión Asesora, se resuelve, pasar el GP Presidente de la República, 2.400 en arena fijado originalmente para el 5 de julio, para la jornada del 6 de setiembre, día en el que se disputarán las tradicionales Pollas. A su vez, trasladar el clásico Las Piedras 2.200 en arena pactado al momento para el 6 de setiembre, para el 5 de julio.

Con el cambio se alarga el tiempo de espera de los fondistas para correr en milla y media.

