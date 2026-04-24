Todos los rivales miran hacia la figura de Padre Roberto posible gran favorito del Latino

Y a con la casi totalidad de jinetes y entrenadores extranjeros sumados a los locales, el próximo Gran Premio Latinoamericano G1 promete ser una fiesta a nivel continental.

Está en juego el invicto incaico de local y por nada del mundo piensan en que la Copa Jockey Plaza viaje ni a Chile, ni a Brasil, Argentina o Uruguay. Son siete ejemplares locales, varios de ellos versátiles que rinden en ambas pistas. Carlos Trujillo, jinete del posible favorito, demuestra gran optimismo en las mañanas de vareo en donde Ovación trabaja desde el pasado lunes observando a nuestro Galikovic y a sus rivales, de 05:45 a 06:15 a los “extranjeros” y de ahí en adelante a los créditos locales.

Víctor Salazar no ve perder a Puppi´s Husband. Al igual que Trujillo, los chilenos llegaron “afilados” con Apolo Rey como estandarte y vale que un jockey local como Carlos Trujillo lo tenga en cuenta como rival a ganar.

Los argentinos no van en zaga, reina el optimismo en las huestes de los vecinos del Plata mientras que las conexiones de nuestro Galikovic a 48 horas de la carrera comienzan a ver al ganador del Quintela tomando las formas y viendo que el potrillo del Hs. San Pedro recuperó apetito, se mueve bien en la cancha, retoza en el box y cuando sale a caminar en la Villa marca presencia lo que permite ilusionar a la grey burrera oriental.

Hoy en horas de la noche limeña es cena de confraternidad hípica con todos los cronistas acreditados que dirán presentes el sábado en carrera homenaje a Alchi.

Jorge González

“La preparación del caballo ha sido más que buena, vino pronto desde Chile solo es necesario mantenerlo. Sería una locura terminar de hacerlo aquí, me dejó contento lo que hizo el jueves así que esperando el domingo con alta fe. En Chile estamos acostumbrados a los codos cerrados por eso no me inquietan los codos”

Altair Domingos

“Corro a Olympic Oman. Es una alegría inmensa, en un año gané varios clásicos de grupo y mirá ahora: estoy corriendo un Latinoamericano. El caballo tiene su chance pero entiende que ya es muy bueno estar aquí y competir. Estoy viviendo en Curitiba, viajó a correr a los hipódromos de Brasil y hoy toca aquí en Lima en un Latino”.

Diogo González

“Galikovic se encuentra en muy buen estado, veo que cada día que pasa se adapta mejor, ya lo veo con muchas más ganas de cuando llegó y se entiende. Me tenía un poco nervioso que salía de tarde y ni retozaba, ahora sí ya lo hace. En la cancha varea muy manso, está con más ganas, estoy contento y pronto para la carrera”.

Carlos Trujillo

“Padre Roberto llega muy bien a la carrera, lo demostró en su trabajo del miércoles, me encantó cómo lo hizo y ahora sólo faltan horas para la carrera, Es el favorito de la carrera por sus trabajos, el último 500 en 29”48 fue a voluntad sin pedirle nada. Esperemos se mantenga, creo que los enemigos son los chilenos y el uruguayo”.