Son tres handicaps especiales este domingo en Maroñas en formato de corto y largometraje en arena y grama

Con cambios llegó el corto fin de semana que se reduce a tres reuniones en Maroñas y Melo dado que el viernes 1° de mayo no hay actividad en el circo canario pero sí en el interior del país (San José y Salto) para delicias de la grey burrera. Se destaca a nivel internacional la gran jornada de Palermo con base el República Argentina G1 sobre 2000 metros con siete anotados.

La sabatina inicia en Melo a las 12:15, se corren siete con base el Pablo Falero sobre 1500 metros.

Maroñas inicia la sabatina a las 16:00 con un cambio, el Italia fue trasladado a la jornada de domingo por ende se disputan nueve competencias de condición, cerrando la última a las 20:00 horas.

El domingo el Jerárquico organiza 14 competencias, nueve condicionales, dos de ellas para la generación 2023 y tres especiales: el Venezuela en arena sobre 12 cuadras que abre la reunión a las 12:40, el Italia en 20 cuadras verdes que tiene toque de campana a las 15:40 y media hora más tarde se disputa el Guillemette con 2200 a recorrer también sobre pista de grama.

El Venezuela marca que ocuparán gateras seis féminas, con flanco interno larga Agostina cargando 58 kilos y con la monta de Javier Emanuel Pérez que luego de su parate hace la rentree con la defensora del Intuición pronto para llevarse el especial.

Como enemiga parte la “pesada” Hermosa Pinga. Con 62 kilos de plomo, supo derrotar a la candidata, los kilos equiparan chances y la balanza se inclina para el lado de la hija de Texas Fever. La sorpresa va por el lado de Tengo un Amor que cargando 54 kilos puede llevarse su primera prueba de corte mayor. Los colores llegan desde Monterrico entonados.

En séptimo lugar va el Italia en donde prometen participar 13 yeguas. Palma del Cielo con cinco años a cuestas y 56 kilos en el lomo puede ser la ganadora de la contienda. La “chiquita” del Cuatro Cabezas tendrá rivales duras y una de ellas es compañera de techo, Tonga Mironga. La tres años del Phillipson, con 52 kilos, puede venirse a buen dividendo.

Completa la triple Nuclear Rush, quedan fuera y con mucha chance la top - weight Agnese y la Olympic al igual que Julia do Jaguarete.

El cierre estelar es el Enrique Guillemette en donde serán 14 los concursantes.

Con 54 kilos Joy From Eden es el candidato de la página, tras pegarle un susto a Galikovic en la de condición llegó siempre cerca en sus siguientes participaciones. Le gusta venir cerca y tiene todo el del Tinto y Celeste para posar ante los fotógrafos tras disco triunfal.

Que Guapo llegó a tres cuerpos en el Quintela a peso por edad y luego sucumbió ante Siempre Feliz en arena, es enemigo de riesgo al igual que el pupilo de Vergara, Siempre Feliz, que lleva todo el plomo.

El que defina pone proa al clásico Invasor del domingo 31 de mayo en misma distancia y superficie.

Fueron dos minutos para el recuerdo

Jose Luis de la Cruz

Hace 12 años tocó el Latino en Monterrico con la presencia de Hielo y Vicenzo, días de confraternidad con los profesionales en el mismo hotel. Tras ello fueron varias las coberturas de la carrera itinerante en Santiago, Buenos Aires, Rio, Valparaíso y en el propio Maroñas en donde en 2006 Necessaire estuvo a punto recordando el podio de Julio Méndez con Latency.

Fuera de coberturas, el recuerdo imborrable de la carrera de Lotus frente a Dark Brown en 1981. Lo vivido en Lima la semana pasada fue distinto ya que llegamos con una semana de antelación, cubrimos metro a metro floreo y partida de

en Maroñas y toda la adaptación del potrillo del San Pedro con todo el equipo Santesteban a su orden hasta el día de la carrera, su llegada al hipódromo, su preparación, su salida a las gateras y la carrera al pie de la pista vibrando, disfrutando y con la ilusión intacta que Galikovic y Diogo llegaran primeros a la meta.

Nadie me quitara lo vivido en Monterrico, la semana pero por todo esos dos minutos que los llevaré siempre conmigo, por que para mí ganamos, y ganamos mucho.

Seguimos más fuertes que nunca.