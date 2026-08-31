Olympic Olympic obtuvo el clásico Rodríguez Larreta sobre grama y milla de muy buena forma

Con cambio de táctica de forma de correr Olympic Olympic se adjudicó de brillante forma el clásico Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta con la monta de Héctor Lazo que cumplió al pie de la letra el plana pactado para llevar las riendas del defensor del stud Hs. Regina.

Apenas finalizada la carrera el oriundo de Villa de Carmen expresó: “Con el entrenador vimos el lote y como se podía hacer la carrera, él seleccionó este clásico y vimos que no había muchos punteros decididos, salí, me dejaron hacer y el caballo cumplió ya que cuando está bien corre de esta manera”, terminó soslayando Héctor Lazo que hizo un alto en la entrega de premios para dialogar con Ovación.

Olympic Olympic enfrentó a varios de los mejores de la milla en grama y cumplió con creces ya que venía de disputar carreras de largo aliento.

En el clásico dominical tomó ventajas apenas abiertos los partidores junto a Mr. Can y Timbalero, corridas cuatro cuadras el del Regina comenzó a separarse de sus compañeros de ruta para entrar a la recta con buena ventaja estampando 45”98 para cuando cruzó el ecuador de la prueba.

Olympic Olympic llegó con varios cuerpos de ventaja estampando muy buenos 1’ 33”56, fue escolta Sandigold que dejó a varios cuerpos tercero a Figaro. Fueron cuarto y quinto Nuestro Sueño y Mr. Can. Buen triunfo de Olympic Olympic en la milla verde.

Helen Bentancor

Con una atendible tabulada en pruebas de grama y arena el cuatro años Lucky Strike llegó a disputar el handicap especial Antonio Araujo disputado en la víspera en quinto lugar de la dominical en Maroñas.

Con una victoria en Las Piedras y dos en Maroñas, el hijo de Drosselmeyer tuvo que cargar 56 kilos en un lote que a priori parecía parejo, algo que Lucky Strike dejó por demás en claro que su intención no era la misma ya que llegó con más de nueve cuerpos a la meta con su jockey Jose Da Silva mirando para atrás.

El alazán del equipo Cintra vino entre un tercer y cuarto lugar de la prueba, en los mil comenzó a moverse para entrar a la recta final a tiro de su compañero de techo El Fari que fue el decidido puntero de la carrera.

Cuando enfrentaron el palo de los 400 finales Da Silva movió y Lucky Strike comenzó a tomar ventajas, El Fari no ofreció mucha resistencia mientras que desde el fondo comenzó a dejarse ver Now is Good y desde el extremo fondo Siempre Happy.

De 200 a la meta el ganador solo se dedicó a tomas más ventajas, varios cuerpos colocaron en el semáforo, fue escolta No is Good que superó por cuerpo y medio a El Fari que se mantuvo en la trifecta, clausuraron el marcador Siempre Happy y Botafumeiro.

El ganador detuvo el teletimer en buenos 2’ 18”59 para llevarse su primer título de corte mayor.

Helen Bentancor

El melense Julio Méndez anunció en la semana que se retiraba de las pistas en su función como jockey, en una emotiva carrera obtuvo el triunfo y su adiós fue con un disco y foto lleno de lágrimas y emoción.

Su familia, sus amigos y sus colegas no estuvieron ajenos al retiro, fueron a la foto cuando Julio volvió de correr y ganar la última de sus carreras tras una brillante trayectoria con triunfos en varios hipódromos.