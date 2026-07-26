Muy interesantes cierran el mes de julio en jornada de 14 carreras en el hipódromo de Maroñas

Maroñas comienza a entornar el séptimo mes del año con una jornada de 14 carrera que dan inicio a las 13:00 horas con una prueba de cuartos de milla sobre 365 y tendrá a 10 exponentes en gateras, atracción para llegar a primera hora al Jerárquico.

Del resto de las 13 competencias cuatro de ellas son de corte estelar, todas ellas de mediana distancia, dos para mayores y dos para potrancas y potrillos de la generación actual que ofician de previas para las primeras gemas de la triple corona, las Pollas se corren el domingo 6 de setiembre sobra la clásica milla, Producción Nacional y Ensayo ambos G3 sobre kilómetro y medio en arena.

El Zelmar Michelini abre contiendas estelares y los cinco participantes buscarán no solo obtener la victoria, comenzar a delinear una campaña para poder tener una gatera el 6 de enero en el Piñeyrua. Salta el defensor del Hs. Phillipson Tadow Star como el candidato al disco y la foto, tras una buena campaña en 2025 llega de ganar una de condición para ser luego segundo del mejor millero de Maroñas, Campeon Avenue y Nuestro Sueño se perfilan como los grandes enemigos de nuestro candidato.

Acto seguido va el Vargas para ellas sobre la milla en donde la buena de Ayscha, bajo los cuidados de Fredy González acumula méritos para llevarse la prueba, Nostalgia da Gaita y Teicholtz Beauty son de temer al igual que Brillantina.

Carrera pareja es el Producción Nacional G3 en donde hay varias que llegan con sobrados títulos para llevarse la victoria. Tras ganar el Torterolo sobre doce cuadras Oitava Rima sube tres cuadras y se postula, ganó de atropellada y con misma táctica irá por nuevo lauro de corte mayor. Tiene en Lavivid, segunda en el Criterium, a una rival de extremo rigor ya que la pupila de Liber Mesa llegó cerca de la ganadora y ya sabe de correr de la vuelta. La perdedora de lujo Intercoqueta es mas que una sorpresa, no se pueden descartar Devils Song y la invicta Linda Cami.

El cierre es a toda orquesta ya que el Ensayo G3 tendrá a nueve en partidores y no caben los descartes, la triple fórmula de la página va con el invicto Gratus que debutó y ganó en condicional sobre misma distancia a recorrer hoy en buen guarismo. Lo votamos. Es Noccioli D´Italia un acérrimo enemigo, el de Batista ya sabe de ganar estelares y es rival de sumo cuidado. Rally Now llegó tercero en el Criterium y corre sin cuento, le gusta venir de atropellada.

La jornada cierra 19:30.

