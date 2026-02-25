Monterrico prepara el próximo Latinoamericano en verde para mantener su localía invicta

El hipódromo de Monterrico volverá a ser sede del Gran Premio Latinoamericano G1 el próximo domingo 26 de abril, cuando se dispute la edición 42 de la justa continental que inició en 1981 en el hipódromo de Maroñas cuando las asociaciones de Jockey Club de la época comenzaron con aquella quimera que hoy sigue vigente: el brasileño Dark Brown dio cuenta de Lotus en un final apasionante.

La era del hipódromo limeño comenzó en 1987 cuando Galeno se llevó el triunfo para delirio de la hípica local que vive el Latino con auténtica pasión. La carrera estelar itinerante volvió a la capital del Perú en 1993 y fue turno de podio estelar de Stah para que en 1999 cuando nuevamente un local se llevó la gloria, en aquella ocasión fue la yegua Madame Equis. En ambas ocasiones el multipremiado jinete e ídolo local Edwin Talaverano fue quien los llevó a la victoria, Talaverano tiene tres triunfos en el Latino ya que obtuvo la edición del 2015 con Liberal de visita en el hipódromo de Palermo. El norteamericano Deepak defendiendo la bandera incaica fue el ganador en la edición del 2008 mientras que Lideris en 2014 mantuvo el invicto. Tras diez largos años Manyuz supo mantener la hegemonía peruana como local en 2024. Carlos Trujillo fue el guía de Deepak y Manyuz de local y logró otro triunfo de visita con Bradock en 2011.

En total, la hípica incaica lleva diez triunfos en 41 ediciones del Gran premio Latinoamericano G1 detrás de Brasil que obtuvo 12 e igualado con Chile. Argentina por su parte tiene siete podios mientras que nuestros representantes tienen dos: Aero Trem de local en 2021 y Good Report de visita en La Plata en 2007 con guías de Vagner Leal y Jorge Ricardo (el jockey más ganador de la carrera: 5 triunfos) respectivamente.

Según datos de la época “Las obras de reinauguración incluyeron el resembrado de grass uniforme a lo largo de los 1.600 metros del óvalo; se colocaron peraltes en las curvas, un sistema de riego por aspersión y nuevas barandas de protección. El costo de la obra ha sido de más de un 1.9 millones de dólares”.

Para la edición 42, Monterrico será sede con cambio de superficie, queda de lado la difícil e invicta pista de arena y la carrera se disputará en el ovalo verde que tiene una milla de extensión, la largada del Latino sobre 2000 metros será frente a las tribunas. La pista de césped de Monterrico fue reinaugurada en 2017 ya que fue construida e inaugurada en 1981.

En esta oportunidad la OSAF, encargada de la organización de la carrera itinerante, tendrá como Main Sponsor a la empresa Cygames que es co-propiedad de Susumu Fujita, propietario a su vez del crack nipón Forever Young, hoy, el mejor caballo de fondo adulto del mundo en pista de arena.

El próximo 8 de marzo en Maroñas se disputará el clásico Manuel Quintela sobre 2100 metros que promete ser una carrera apasionante ya que de confirmarse los nombres que hay sobre el tapete -se anota el lunes que viene- estarán frente a la frente los mejores fondistas locales.

El Latino se vive en Monterrico, también en Maroñas.

